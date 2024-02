«The Eminence in Shadow» kommt zu Maxx

TV-News

Der Unterhaltungssender strahlt die junge Anime-Serie aus.

Ab Freitag, den 15. März 2024, setzt ProSieben Maxx auf die Anime-Serie, die seit 2022 in Japan produziert wird. Die 20-teilige Serie handelt vom jungen Kageno Minoru, der sein ganzes Leben lang ein Ziel verfolgt: Er möchte eine machtvolle Schatteneminenz werden. Als er eines Tages von einem Lastwagen überfahren wird, wird er in einer Welt voller Magie wiedergeboren und nutzt die Gelegenheit, seinen Traum zu verwirklichen. Er gründet die Organisation Shadow Garden, die gegen den dunklen Diablos-Kult kämpfen muss.Die Serie startet mit Akane, die ein beliebtes Mädchen ist und in der Schule mit allen gut klarkommt. Doch ihr Klassenkamerad Kageno ist ihr ein Dorn im Auge. Obwohl die beiden jeden Tag nebeneinandersitzen, weiß der Junge nicht einmal ihren Namen. Als die Schülerin eines Tages auf dem Heimweg entführt wird, eilt Kageno ihr zu Hilfe.ProSieben Maxx setzt jede Woche auf gleich drei Episoden. Bislang wurden 20 Episoden bei Staffel eins hergestellt, eine zweite Staffel umfasst zwölf Episoden. Die bislang letzte Folge wurde am 20. Dezember 2023 ausgestrahlt, weshalb noch keine Entscheidung über die Zukunft gefällt wurde.