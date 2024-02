Die «Nachtschwestern» dürfen ran

TV-News

RTL Passion wiederholt die Serie ab 19. März.

Am Dienstag, den 19. März, holt RTL Passion die Seriezurück in die Primetime. Das Format wurde von UFA Serial Drama für RTL produziert. Die Hauptrollen übernahmen Mimi Fiedler, Ines Quermann und Isabel Berghout. Nach einer mauen ersten Staffel wurde noch eine zweite Runde in Auftrag gegeben, die im Jahr 2020 ausgestrahlt wurde.Mit einem dramatischen Autounfall zweier junger Männer, bei dem sie erste Hilfe leistet, beginnt Ellas erster Nachtdienst in der Notaufnahme des Klinikums Köln West (KKW) - nach über 15 Jahren Auszeit. Die 39-jährige Krankenschwester und dreifache Mutter weiß, dass ihr neuer Job die Hölle sein wird. Denn die Stationsleiterin Nora hat allen Grund, sie zu hassen. Schließlich hat Ella ihr damals den Mann und große Liebe ausgespannt. Nora kann Ella bis heute nicht verzeihen und sie hatte Ella damals auch die Freundschaft gekündigt. Doch Ella bleibt keine Wahl: sie ist frisch getrennt und muss ihre drei Kinder ernähren. Sie braucht diesen Job!Gossip-Queen Samira, die den Empfang der Notaufnahme managt, rechnet Ella kaum Chancen aus. Doch Ella ist entschlossen, sich durchzubeißen, und stürzt sich in die Feuerprobe ihrer ersten Nacht. Ihr großes Plus: Sie hat Herz, Instinkt, einen Super-Draht zu ihren Patienten und sie kann anpacken. Das merkt auch Oberarzt Dr. Sebastian Sander, der mit Ella gemeinsam um das Leben der beiden Unfallopfer kämpft. Er setzt sich sehr für Ella ein, als Erzfeindin Nora die Krallen ausfährt. Auch Krankenpfleger Karim, der Frauenschwarm der Station, und Schwesternschülerin Kiki finden Ella sympathisch. Und da merkt Ella: dieses Team, das nachts gemeinsam die Notaufnahme rockt, ist etwas ganz Besonderes.