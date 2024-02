Blockbuster-Battle

Der Katastrophen-Film-Klassiker «The Day After Tomorrow» tritt in diesem Battle gegen eine Action-Franchise sowie eine zum Kinofilm gemachte Erfolgsserie an. Wer kann sich durchsetzen?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(RTL, 20:15 Uhr)Nachdem die Crew von allen Vergehen freigesprochen wurde, verbringen Dom und Letty ihre Flitterwochen in Havanna. Doch dann taucht plötzlich die Cyber-Terroristin Cipher auf, die Dom verführt und in kriminelle Machenschaften verstrickt. Mr. Nobody versucht Hobbs, der bei einem von Doms Manövern verhaftet wurde, zu befreien und bittet Letty, Roman, Tej und Co. um Hilfe, um sie zu stoppen. Wird die einstige Familie wieder zusammenfinden? Quotenmeter urteilte vor sieben Jahren: „Hirn-Aus-Action par excellènce – auch wenn Vin Diesel, Charlize Theron und Co. gern noch weniger reden dürfen, will man nach 130 Filmminuten voller irrwitzig-hanebüchener Autostunts nur noch eines: ganz schnell mehr“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDb User Rating: 7(Sat.1, 20:15 Uhr)Klimawandel extrem: Dennis Quaid und Jake Gyllenhaal sehen sich schlagartig mit der nächsten Eiszeit konfrontiert. Die bricht herein, da die Polkappen rasant schmelzen und den Golfstrom abkühlen, wodurch die Temperaturen rapide sinken. Paläoklimatologe Jack Hall warnte genau vor diesem Szenario, erntete aber nur Unverständnis. Als es zur Katastrophe kommt, kämpft nicht nur er um sein Leben - sein Sohn Sam sitzt in New York fest und wird vom Wetterumschwung überraschtThe Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDb User Rating: 7(sixx, 20:15 Uhr)Carrie und Mr. Big sind wieder glücklich vereint, kaufen ein traumhaftes Penthouse, und wollen nun endlich vor den Traualtar treten. Aus der geplanten intimen Hochzeit wird bald eine gigantische 200-Leute-Feier. Am Vorabend kommt es jedoch zu einer folgenschweren Begegnung: Miranda ist wutentbrannt, da Steve ihr einen One-Night-Stand gebeichtet hat, und sagt zu Big, er müsse verrückt sein, zu heiraten. Am nächsten Tag steht Carrie in ihrem opulenten Hochzeitskleid alleine daThe Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 5IMDb User Rating: 6