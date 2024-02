Unter 1% - Die Flopps am Freitag!

Quotennews

Es wäre hier zu einfach, Spartensender an den TV-Pranger zu stellen. Nein, es trifft mehrfach einen Hauptsender, der Formate mit unter 1 Prozent Marktanteil präsentiert.

[imgr][/imgr]Blicken wir auf die Schattenseiten des gestrigen TV-Tages, weit entfernt von Reichweiten-Rekorden oder gar zweistelligen Marktanteilen. Das andere Ende des Spektrums hält gleichermaßen erwähnende Formate bereit. Das Feld der Programme mit weniger als einem Prozent am TV-Markt ist vordergründig gepflastert mit Programmierungen der Spartensender. Meist spielt hier jedoch auch die Uhrzeit eine tragende Rolle, absolutes Schlusslicht ist eine Ausgabe, die insgesamt nur 0,001 Millionen Zuschauer und damit nicht messbare 0,0 Prozent am Markt verbuchen konnte. Diese Folge lief jedoch bei NITRO auch um 03:10 Uhr in der Nacht an. Derartige Ergebnisse vernachlässigen wir an dieser Stelle.Hier soll es eher umbei ProSiebenMaxx gehen. Der Anime holte bei der ProSieben-Sparte schwache 0,05 Millionen Zuschauer ab, einziger Lichtblick sind hier die 0,04 Millionen Umworbenen. In Marktanteilen ergaben sich so 0,2 Prozent und 0,8 Prozent - und das zur Primetime. Bei SIXX kommtam Nachmittag unter die Räder. Zwei Ausgaben ab 15:30 Uhr kommen mit jeweils 0,04 Millionen Zuschauern auf nur 0,3 Prozent Marktanteil. Hier ist die Zielgruppe noch schlimmer vertretenen, von zunächst 0,01 Millionen und 0,3 Prozent rutscht die zweite Folge 0,2 Prozent und aus Sicht der Reichweite in den quasi nicht messbaren Bereich.Nun gut, es sollten die Spartensender ja gar nicht im Mittelpunkt stehen. Ein Hauptsender taucht in dieser Kategorie leider, aus Sicht des Senders, ebenfalls mehrfach auf. Und wir bleiben in Unterföhring, ProSieben platziert gleich vier Formate unter der 1-Prozent-Marke am gestrigen Freitag. Den Anfang macht eine alte Folgemit 0,01 Millionen Zuschauern und entsprechend 0,4 Prozent Marktanteil. Die lief aber auch um 04:45 Uhr.machen um 07 Uhr mit 0,03 Millionen Zuschauer und immerhin 0,9 Prozent weiter. Diese beide Programmierungen können wohl noch mit der Uhrzeit entschuldigt werden, wobei dieses Argument bei den folgenden beiden Ausstrahlungen klar wegfällt.Um 11 Uhr holtlediglich 0,04 Millionen Zuschauer ab, was schlimmen 0,7 Prozent am Markt entspricht. Im Anschluss kommt eine Ausgabemit ebenfalls 0,04 Millionen Zuschauer heftig unter die Räder, der Marktanteil bleibt bei 0,7 Prozent.