BBC bestellt «Mint»

England

Das neue halbstündige düster-komische Drama soll acht Episoden umfassen.

Das düster-komisches und unkonventionelles Dramaentsteht. Die Serie stammt von der Autorin und Filmemacherin Charlotte Regan, die für ihren jüngsten, für den BAFTA nominierten Film «Scrapper» von der Kritik hoch gelobt wurde. Die achtteilige Serie, die von den Produzenten Fearless Minds und House Productions produziert wird, konzentriert sich nicht auf die üblichen Verdächtigen - den Paten oder den Schwerverbrecher - sondern folgt stattdessen den Kindern, der Mutter und der Großmutter der Familie. Es ist eine Geschichte über die Liebe, die Dunkelheit, den Humor, den Herzschmerz und die schlichte Verrücktheit des Lebens in dieser Welt und darüber, was passiert, wenn man gezwungen ist, die Kontrolle über sie zu übernehmen.Autorin und Regisseurin Charlotte Regan sagt: "«Mint» ist eine Welt, über die ich schon so lange nachdenke. Es ist das Projekt, das mich nicht mehr losgelassen hat und das mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Ich bin so aufgeregt, dass ich es mit den Legenden der BBC machen kann. Ich kann es kaum erwarten, einige magische Menschen zu treffen und magisches Fernsehen zu machen."Theo Barrowclough, ausführender Produzent, sagt: "Charlotte hat mit «Mint» eine weitere komplett selbst geschriebene und fesselnde Geschichte gefunden, die all den Humor und die emotionale Wahrheit hat, die das Publikum an ihrer Arbeit so liebt, aber auch eine dunklere Seite. Tessa, Juliette und ich freuen uns sehr, Charlottes erste Originalserie auf den Bildschirm zu bringen, insbesondere mit der Unterstützung unserer brillanten Partner bei der BBC und Fearless Minds."Der Achtteiler «Mint» wird von Fearless Minds («Soul Mates», «The Critic») und House Productions («Sherwood», «The Iron Claw»), einem der Produktionslabels der BBC Studios, produziert. Autorin und Regisseurin ist Charlotte Regan, ausführende Produzenten sind Jolyon Symonds für Fearless Minds und Tessa Ross, Juliette Howell und Theo Barrowclough für House Productions; ausführende Produzentin für die BBC ist Rebecca Ferguson. «Mint» wurde von Lindsay Salt, BBC Director of Drama, in Auftrag gegeben. Dies ist Theos zweite Zusammenarbeit mit Regan, nachdem er Scrapper produziert hat und für diesen Film den BIFA Breakthrough Producer Award 2023 gewonnen hat.