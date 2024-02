BBC verfilmt «The Ministry of Time»

England

Die sechsteilige Serie zeigt eine Wohngemeinschaft mit verschiedenen Personen aus unterschiedlichen Jahrhunderten.

Die BBC hat das neue Dramain Auftrag gegeben, das auf dem mit Spannung erwarteten gleichnamigen Debütroman von Kaliane Bradley basiert und von Alice Birch («Normal People») adaptiert wurde. Die sechsteilige Serie wird von A24 («Beef») für BBC One und BBC iPlayer produziert.Das Ministerium für Zeit, eine neu gegründete Regierungsabteilung, versammelt "Expats" aus der ganzen Geschichte für ein Experiment, um die Machbarkeit von Zeitreisen zu testen. Commander Graham Gore (ein Offizier der zum Scheitern verurteilten Arktis-Expedition von Sir John Franklin im Jahr 1845) ist eine dieser Figuren, die vor dem sicheren Tod gerettet wird - zusammen mit einem Armeekapitän von den Feldern der Somme, einem Pestopfer aus dem 16. Jahrhundert, einer Witwe aus dem revolutionären Frankreich und einem Soldaten aus dem 17. Jahrhundert.Die Auswanderer werden mit Partnern aus dem 21. Jahrhundert, den so genannten "Bridges", in unwahrscheinlichen Wohngemeinschaften untergebracht. Gore muss das zeitgenössische Leben von Grund auf kennenlernen: vom Flugverkehr bis zur industriellen Kriegsführung, vom Feminismus bis zu Spotify, vom Kino bis zu den Sanitäranlagen im Haus; und er muss sich mit der ehrgeizigen modernen Frau arrangieren, die als seine Brücke arbeitet.Die Autorin Kaliane Bradley: "Ich könnte mich nicht mehr darauf freuen, dass das «The Ministry of Time» ein neues Zuhause auf der Leinwand findet, mit der traumhaften Kombination von A24, der BBC und der brillanten Alice Birch. Ich bin mir sicher, dass auch Graham Gore begeistert gewesen wäre, sobald ihm jemand erklärt hätte, was das alles bedeutet."Die Drehbuchautorin Alice Birch sagt: "Ich bin so begeistert, Kalianes wunderschönes, lustiges, fröhliches, bewegendes und intelligentes Buch mit der BBC und A24 zu verfilmen. Es zu lesen war eine aufregende, spannende und herzzerreißende Erfahrung, und ich freue mich sehr darauf, diese Geschichte auf die Leinwand zu bringen."Lindsay Salt, Director of BBC Drama, sagt: "Wir können es kaum erwarten, die BBC-Zuschauer bei «The Ministry of Time» zu begrüßen. Es ist eine Serie, die sich völlig einzigartig anfühlt, da sie die Genres Romantik, Thriller, Science-Fiction und Drama zur Lage der Nation miteinander verbindet. Sie ist sowohl episch als auch intim, mit einer Reihe von denkwürdigen Charakteren und einer wunderschönen zentralen Beziehung. Und wer könnte es besser auf den Bildschirm bringen als die bemerkenswerte Alice Birch?"