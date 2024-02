Die BBC dreht neues Drama in Spanien

England

Das neue Format von Sony Pictures Television handelt von Michael, der das erste Mal verliebt ist.

Die BBC bestellte, ein neues episches Krimidrama von Autor Stephen Butchard («The Good Mothers»), produziert von Left Bank Pictures («The Crown») für BBC One und BBC iPlayer. Die achtteilige Serie wird in Liverpool spielen und gedreht werden. Sony Pictures Television wird die Serie international vermarkten.«This City is Ours» erzählt die Geschichte von Michael, einem Mann, der sein ganzes Erwachsenenleben lang in das organisierte Verbrechen verstrickt war... Doch zum ersten Mal in seinem Leben ist Michael verliebt. Zum ersten Mal in seinem Leben blickt er über den Tellerrand hinaus und sieht eine Zukunft: etwas zu gewinnen und etwas zu verlieren - Diana.Dies ist eine Geschichte über Familie und Liebe, die durch Ehrgeiz, Stolz und Habgier zerstört und korrumpiert wird. Es ist eine Geschichte über Macht: was wir tun, um sie zu sichern und zu erhalten.Stephen Butchard, Schöpfer von «This City is Ours», Hauptautor und ausführender Produzent, sagt: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem brillanten Left Bank und dem wunderbaren Produktionsteam von BBC Drama. «This City is Ours» ist eine Geschichte über Liebe, Gier, Ehrgeiz und Macht - und darüber, was wir tun werden, um diese Macht zu ergreifen und zu behalten.“Andy Harries, CEO von Left Bank Pictures und ausführender Produzent von «This City is Ours», sagt: "«This City is Ours» ist eine packende, dynastische Geschichte von einem der aufregendsten Autoren Großbritanniens. Die Drehbücher sind brillant und wir freuen uns, dass die BBC die Serie unterstützt.“Lindsay Salt, Direktorin von BBC Drama, sagte: «"This City is Ours» ist ein fesselndes Kriminaldrama, das man gesehen haben muss. Stephen Butchards lebhafte und mitreißende Drehbücher bieten eine neue Sicht auf das Genre, indem sie Machtpolitik mit der Brutalität des Ganglebens vermischen. Das ist Drama in seiner aufregendsten Form!“