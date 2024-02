«Die Bachelors» tun sich weiterhin etwas schwer

Quotennews

Schon in der letzten Woche war das Format etwas zurückgefallen. Jetzt musste man sich sowohl hinter «TV total» als auch «Das große Promibacken» einordnen.



Sebastian Klaus und Dennis Gries setzten gestern bei RTL die Suche nach ihrer jeweiligen Traumfrau fort. In dieser Woche wurde es tierisch, denn bei den Dates wurden Geparden gestreichelt und es gab Puppy-Yoga. Auch ein Kuss durfte hier nicht fehlen. In der Folge zuvor hatte sich bereits Laura verabschiedet, die sich bereits unsicher war, ob sie noch in der Show bleiben wollte und dann auch merkte, dass ihre und Dennis Zukunftspläne nur schwer vereinbar sind.In der Vorwoche war das Format auf den bisherigen Tiefstwert von 1,10 Millionen Fernsehenden sowie magere 4,5 Prozent Marktanteil zurückgefallen. Auch die 0,54 Millionen Jüngeren waren in den einstelligen Bereich auf solide 9,9 Prozent abgerutscht. Mit 1,29 Millionen Zuschauern ging es nun wieder leicht aufwärts. So wurde zumindest eine mäßige Quote von 5,2 Prozent verbucht. Die 0,52 Millionen Umworbenen blieben jedoch bei 9,8 Prozent hängen und mussten sich auch hinter «Das große Promibacken» einordnen.Kabel Eins setzte zur Primetime auf das Thrillerdrama, welches mit 0,73 Millionen Interessenten bei guten 3,3 Prozent Marktanteil landete. Die 0,28 Millionen Werberelevanten erzielten ein starkes Resultat von 6,0 Prozent. Es folgte der Actionthrillermit einem Publikum von 0,30 Millionen Menschen und hohen 4,0 Prozent Marktanteil. Die 0,12 Millionen 14- bis 49-Jährigen zogen sogar auf herausragende 7,0 Prozent an.