«Sirens» von Netflix bestellt

US-Fernsehen

Molly Smith Metzler soll das düstere Comedy-Drama inszenieren.

Netflix hat die neue Serieangekündigt, eine von Frauen geprägte Serie in limitierter Auflage von der Emmy-nominierten «Maid»-Autorin/Showrunnerin Molly Smith Metzler, die von LuckyChap Entertainment produziert wird. «Sirens» ist die erste Serie aus Metzlers kreativer Partnerschaft mit Netflix und basiert auf ihrem Theaterstück Elemeno Pea, das sie an der Juilliard School geschrieben hat.Inhalt: Devon glaubt, dass ihre Schwester Simone eine unheimliche Affäre mit ihrer neuen Chefin, der mysteriösen Michaela Kell, hat. Michaelas kultiges Luxusleben wirkt auf Simone wie eine Droge, und Devon beschließt, dass es an der Zeit ist, einzugreifen. Als Devon ihre Schwester ausfindig macht, um ihr die Wahrheit zu sagen, hat sie keine Ahnung, was für ein mächtiger Gegner Michaela sein wird. Die Geschichte von Sirens, die sich über ein explosives Wochenende auf dem luxuriösen Strandhaus der Kells erstreckt, ist eine scharfsinnige, sexy und düster-komische Erkundung von Frauen, Macht und Klasse.Showrunnerin, Autorin und ausführende Produzentin ist Molly Smith Metzler, die hinter «Maid», «Shameless» und «Orange is the New Black» steht. Ausführende Produzenten sind Dani Gorin, Tom Ackerley und Margot Robbie für LuckyChap Entertainment.