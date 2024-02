2.500 Folgen: «Shopping Queen» feiert Jubiläum

TV-News

Im März läuft die 2.500. Folge der VOX-Nachmittagssendung mit Guido Maria Kretschmer, der zur Feier den Teilnehmerinnen höchstpersönlich ein Designer-Stück überreicht.

Vor zwölf Jahren feierte in der VOX-Daytime das Formatseine Premiere und schrieb eine ungeahnte Erfolgsgeschichte. Zwei Jahre später wurde der Sendung der Deutsche Fernsehpreis in der Kategorie „Bestes Dokutainment“ verliehen, zahlreiche Specials sowie ein Promi-Ableger für die Primetime sind entstanden. Inzwischen moderiert Guido Maria Kretschmer nicht nur die Mode-Sendung, sondern auch «Guidos Deko Queen», eine Format-Kopie, in der es um Inneneinrichtung und Dekoration geht.Die Einschaltquoten von «Shopping Queen» in der täglichen 15-Uhr-Stunde sind nach wie vor hoch – im Februar übersprang man bislang dreimal die Zehn-Prozent-Marke in der Zielgruppe, was nicht der einzige Grund zum Feiern dieser Tage ist. Denn es steht ein besonderes Jubiläum an: die 2.500. Folge, die zwischen dem 18. und 22. März mit einer Jubiläumswoche gefeiert wird. Zwischen Montag und Freitag treten die fünf Kandidatinnen Lena (29, Digital Sales Managerin), Maike (50, Tanzlehrerin und Bewegungsbotschafterin), Olga (48, Kundenberaterin im Bekleidungsgeschäft), Rosi (80, Rentnerin) und Miri (30, Parküberwacherin beim Ordnungsamt) in Berlin an.Sie müssen das Motto „Hurra, der Guido ist persönlich da! Feiere mit deinem neuen Designerteil 2.500 Folgen Shopping Queen!“ bestmöglich umsetzen. Kretschmer überreicht, wie der Titel schon sagt, zu Beginn der Woche jeder Kandidatin ihr It-Piece höchstpersönlich, das sie am Ende auch behalten dürfen. Für das große Finale inklusive Konfettiregen und großer Torte geht es dann für alle nach Hamburg. Dort gibt es neben der Jubiläums-«Shopping Queen»-Krone auch 1.000 Euro zu gewinnen.