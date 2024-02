Deluxe Rap ab sofort bei Samsung TV Plus verfügbar

TV-News

Ein Jahr nach dem Start des Rap-Senders erweitert man die Verfügbarkeit.

Im Februar 2023 startete High View den Musikkanal Deluxe Rap, dem laut Senderangaben ersten und einzigen deutsche Free TV-Sender, der sich vollkommen dem Rap verschrieben hat. Ein Jahr nach dem Start treibt das Unternehmen die Verbreitung voran und hat dafür eine Kooperation mit Samsung TV Plus geschlossen, wo der Sender ab sofort zum Portfolio gehört. Weitere Plattformen sollen zeitnah folgen, wie es heißt. Schon jetzt ist Deluxe Rap frei empfangbar als FTA Sender via Satellit sowie über Waipu TV, Cliq digital und auf deluxemusic.de.„Wir feiern die Vielfalt und insbesondere die Entwicklungen und Künstler:innen in der Deutschrap Szene. Kein Genre hat sich so weiterentwickelt, die Kreativität, Authentizität und Energie in den Texten und Videos sind ein Spiegel unserer Gesellschaft. Wir freuen uns mit Deluxe Rap die Bewegung mit einem eigenen TV-Sender begleiten zu können. Mit der Möglichkeit des Streamings auf Samsung TV Plus, ergänzend zu Free-TV Verbreitung, eröffnen wir eine weitere Bühne für Künstler und Partner, verschiedenste Inhalte der Szene und Zugang zu mehr als 25 Millionen TV-Nutzern in Deutschland“, erklärt Ulrike Unseld, die das Musikportfolio und die Vermarktung bei High View verantwortet.Benedikt Frey, Country Lead DACH bei Samsung TV Plus, ergänzt: „Wir sind begeistert, Deluxe Rap als eine starke lokale Ergänzung unseres vielfältigen Musikangebots auf Samsung TV Plus präsentieren zu können. Deutsche Musikliebhaber haben eine besondere Vorliebe für lokale Talente, insbesondere für das Genre Rap, das in Deutschland die Charts dominiert. Die Deutschrap-Szene erfreut sich vor allem bei jüngeren deutschsprachigen Menschen großer Beliebtheit. Deshalb sind wir sehr erfreut, diesem wachsenden Interesse nun auch auf Samsung TV Plus gerecht werden zu können.“