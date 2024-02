«Teen Mom: Family Reunion» steht an

US-Fernsehen

Die neue Staffel wird die Mütter in den Mittelpunkt stellen.

MTV präsentiert die neue Staffel von. Die Serie kehrt an ihren ersten internationalen Drehort Cartagena in Kolumbien zurück. Im Mittelpunkt der spannenden Staffel stehen die Paare von Teen Mom", die eine gesunde Beziehung aufbauen und die Vergangenheit hinter sich lassen. Die Premiere der 12-teiligen Staffel findet am Mittwoch, den 13. März um 20 Uhr auf MTV statt.In der neuen Staffel werden Maci und Taylor McKinney, Catelynn und Tyler Baltierra, Jade Cline und Sean Austin, Cory Wharton und Taylor Selfridge, Cheyenne und Zach Davis, Kayla Sessler und Ryan Leigh, Mackenzie McKee und Khesanio Hall, Briana Dejesus, Leah Messer und Kiaya Elliot zu sehen sein. «Teen Mom: Family Reunion» wird von Morgan J. Freeman, Dia Sokol Savage und Larry Musnik für MTV produziert.In den letzten zehn Jahren haben die Mütter auf ihrer Suche nach Liebe mit vielen Problemen zu kämpfen gehabt, darunter Sucht, intergenerationelle Traumata und Untreue. In dieser Staffel überwinden die Mütter und Väter mit Hilfe von zwei Beziehungsexperten, Dr. Mike Dow und Michaiah Dominguez, die Hindernisse in ihren romantischen Beziehungen. Zusätzlich zu den Coaches können sich die Schauspieler während des Prozesses gegenseitig unterstützen. Obwohl keine Beziehung der anderen gleicht, haben diese Paare etwas gemeinsam.