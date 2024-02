«Sin City Murders» startet auf Oxygen

US-Fernsehen

Der True-Crime-Sender hat auch «Kill or Be Killed» im Programm.

Oxygen erweitert sein umfangreiches Angebot an gruseligen Inhalten mit den neuen Serien, die am Sonntag, 25. Februar, um 19.00 Uhr Premiere hat, und, die am Samstag, 2. März, um 21.00 Uhr im Anschluss an eine neue Folge von «Cold Justice» um 20.00 Uhr ausgestrahlt wird.«Sin City Murders» erzählt von erschütternden Mordfällen, die von einem aus Habgier begangenen Kasinomord im Herzen des Las Vegas Strip über einen professionellen Mordanschlag auf einen legendären Lounge-Act bis hin zu einem verschwundenen Influencer reichen, der in einem Wüstengrab gefunden wird - allesamt einzigartig für dieses pulsierende und beliebte Reiseziel. Mit Berichten aus erster Hand von Ermittlern, die eine der höchsten Aufklärungsquoten in den USA haben, und von Familien, die diese Fälle miterlebt haben, enthüllt jede einstündige Episode eine spezifische Untersuchung, die tiefe Auswirkungen auf die umliegende Gemeinde von Las Vegas hatte, und beleuchtet schließlich die Gerechtigkeit, die den Opfern und ihren Angehörigen widerfährt.«Kill or Be Killed» ist eine fesselnde Untersuchung von Tötungsdelikten in Notwehr, bei der Polizeibeamte, Staatsanwälte und Verteidiger jedes Detail der erschütternden Geschichten, forensischen Untersuchungen, Verhöre und Zeugenaussagen aufdecken, die zu dem grausamen Ereignis geführt haben, um Antworten zu finden. Die Ermittlungen und Auseinandersetzungen der dynamischen Anwaltsteams machen jede Episode zu einer fesselnden Reise, bei der beide Seiten der Geschichte beleuchtet werden, bis hin zu verwirrenden Urteilen über Schuld oder Unschuld in den Augen des Gesetzes. Die Serie zeigt auch die spannungsgeladene Reise der Angehörigen der Ermordeten und der Täter, die durch die Wendungen der Ermittlungen navigieren und gezwungen sind, sich der Wahrheit zu stellen.