«Saturday Night Live» geht am 24. Februar wieder auf Sendung

US-Fernsehen

In den nächsten drei Wochen stehen drei neue Ausgaben auf dem Programm.

Die von Lorne Michaels gegründete und geleitete Sketchshowkehrt am Samstag, den 24. Februar 2024, mit drei neuen Shows aus dem Studio 8H im Rockefeller zurück. Zuletzt wurden drei neue Shows im Januar und Anfang Februar ausgestrahlt. Shane Gillis wird an diesem Wochenende zum ersten Mal «Saturday Night Live» moderieren. Gillis tritt derzeit landesweit als Stand-up-Comedian auf. 21 Savage wird erstmals als musikalischer Gast auftreten. Das aktuelle Album des Grammy-Preisträgers "American Dream" erreichte zum vierten Mal Platz 1 der Billboard 200 Charts.Sydney Sweeney gibt am 2. März ihr Debüt als Moderatorin. Die Emmy-nominierte Schauspielerin hat den Film «Immaculate» produziert, der am 22. März in die Kinos kommt. Kacey Musgraves wird zum dritten Mal als musikalischer Gast auf der Bühne stehen. Das neue Album der Grammy-Gewinnerin "Deeper Well" erscheint am 15. März.Josh Brolin wird am 9. März zum dritten Mal Gastgeber von «SNL» sein. Der Oscar-nominierte Schauspieler spielt die Hauptrolle in dem mit Spannung erwarteten Film «Dune: Part Two», der am 1. März in die Kinos kommt. Ariana Grande kehrt zum dritten Mal als musikalischer Gast zurück. Das neue Album der Grammy-Gewinnerin "Eternal Sunshine" erscheint am 8. März.