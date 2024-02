RTL Group investiert 200 Millionen Euro in globale Fremantle-Expansion

Wirtschaft

Fremantle übernimmt die Asacha Media Group, die in Frankreich, Italien und Großbritannien aktiv ist. Außerdem hat man sich eine Mehrheitsbeteiligung an der asiatischen Beach House Productions gesichert.

Das weltweit agierende Produktionsunternehmen der RTL Group, Fremantle, expandiert weiter und hat die Übernahme von beziehungsweise Mehrheitsbeteiligung an gleich zwei internationalen Produktionsfirmen vermeldet. Mit Oaktree Capital Management hat man sich auf die Übernahme der Asacha Media Group geeinigt, die ihren Sitz in Paris hat und Mehrheitsbeteiligungen an acht Produktionsfirmen in Frankreich, Italien und Großbritannien besitzt. Im Rahmen der Vereinbarung hat Fremantle die Option, in den nächsten Jahren die ausstehenden Anteile an den acht Produktionsunternehmen zu erwerben. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 abgeschlossen, so der Plan der RTL Group.Darüber hinaus hat sich Fremantle eine 80-prozentige Mehrheitsbeteiligung an Beach House Pictures gesichert. Die Produktionsfirma konzentriert sich auf geskriptete, nicht geskriptete und markenfinanzierte Programme in Asien. Die Transaktion wurde am 8. Februar 2024 abgeschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung hat Fremantle die Option, Beach House nach 2027 vollständig zu erwerben.„Die Übernahmen der Asacha Media Group und von Beach House Pictures sind Teil des Plans von Fremantle, in Premium-Produktionsunternehmen auf der ganzen Welt zu investieren und zu wachsen und mit Weltklasse-Talenten zu arbeiten. Mit den Übernahmen ist Fremantle auf dem besten Weg, sein Umsatzziel von drei Milliarden Euro zu erreichen und damit das weltweite Videoproduktionsgeschäft innerhalb von fünf Jahren zu verdoppeln“, erklärt RTL-Group-CEO Thomas Rabe. Dieses Umsatzziel soll bereits im kommenden Jahr erreichte werden. Zu diesem Zweck hatte Fremantle in den vergangenen drei Jahren 13 Unternehmen übernommen.Rabe weiter: „In den letzten Jahren hat Fremantle sein Portfolio in allen Genres durch Akquisitionen in Skandinavien, Großbritannien, Italien, den USA und Australien erheblich erweitert. Die Asacha Media Group ergänzt Fremantles europäische Präsenz mit acht unverwechselbaren Labels, während Beach House Pictures Fremantles Position in Asien stärkt – einer Wachstumsregion im Rahmen seines strategischen Wachstumsplans.“