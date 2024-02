Geringe Reichweite: «White Angel» enttäuscht

Quotennews

Das ZDF erreichte mit der «frontal»-Dokumentation nur miese Marktanteile.

Am 24. Februar 2022 startete der russische Überfall auf die Ukraine. Die «frontal»-Dokumentation wurde am Dienstag um 20.15 Uhr gesendet. Der Film von Arndt Ginzel mit dem Titelzeigte die Evakuierungen der Zivilisten aus der Frontstadt Marinka. Unter anderem hatte man den Polizisten Vasyl Pipa begleitet. Nur 1,23 Millionen Menschen sahen den 90-Minütiger, der auf 5,0 Prozent Marktanteil kam. Beim jungen Publikum schalteten 0,20 Millionen ein, der Marktanteil bewegte sich bei 4,1 Prozent.Silvia Kaiser und Yatri Niehaus beschäftigten sich in «37°» mit. Jessica, Cedric und Jérome erfahren Alltagsrassismus. So ist der 51-jährige Jérome Busfahrer in Mainz und Rassisten steigen nicht ein, wenn ein Bus von ihm gelenkt wird. Die halbstündige Reportage fesselte 1,34 Millionen Zuschauer und führte zu 8,0 Prozent Marktanteil. Unter den jungen Menschen waren 0,15 Millionen, das bedeutete einen Marktanteil von 4,4 Prozent.Zwischen 22.45 und Mitternacht sprachmit Politiker Mike Mohring, Militärexpertin Florence Gaub, Journalist Martin Machowecz und ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf. Seine Sendung holte noch 1,52 Millionen Zuschauer, der Marktanteil beim Gesamtpublikum kletterte auf 12,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,14 Millionen gemessen, der Marktanteil wurde auf 5,8 Prozent beziffert.