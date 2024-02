Buzzfeed verkauft Complex

Wirtschaft

Rund 109 Millionen US-Dollar hat das Unternehmen von NTWRK erhalten.

Das Geschäft mit den Jugendnachrichten geht weiter bergab. Bereits vor dreieinhalb Jahren verkaufte Buzzfeed seinen deutschen Ableger an die Ippen-Gruppe, zahlreiche deutschsprachige Angebote wie zett (Zeit) oder Bento (Spiegel) wurden eingestellt. Nun hat Buzzfeed seine Tochterfirma Complex abgestoßen, die es selbst erst vor vier Jahren komplett übernommen hatte. Bei Complex Networks handelt es sich um ein in New York City ansässiges amerikanisches Medien- und Unterhaltungsunternehmen, das sich auf Jugendkultur spezialisiert hat.Der Verkauf erfolgte im Rahmen einer weitreichenden Neuausrichtung für die Zukunft von Handel und Medien in Form einer Bartransaktion in Höhe von 108,6 Millionen US-Dollar. Zusätzlich zum Kaufpreis erhielt das Unternehmen rund 5,7 Millionen US-Dollar für die Nutzung der New Yorker Büros des Unternehmens sowie für Abfindungen und andere arbeitsbezogene Kosten. Der Verkauf von Complex soll die Profitabilität des Unternehmens steigern und eine stärkere Konzentration auf BuzzFeed, HuffPost, First We Feast (einschließlich Hot Ones) und Tasty ermöglichen.Das Unternehmen kündigte außerdem eine geplante strategische Restrukturierung an, die darauf abzielt, die Kosten zu senken, indem die verbleibende Belegschaft um 16 Prozent reduziert wird, was zu jährlichen Einsparungen bei den Lohnkosten in Höhe von rund 23 Millionen US-Dollar führen soll. Der Umsatz im vierten Quartal soll zwischen 73 und 78 Millionen US-Dollar liegen, der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen zwischen 15 und 20 Millionen US-Dollar. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Buzzfeed-Gruppe einen Verlust von 200 Millionen US-Dollar.