«Disko 76» debütiert Ende März auf RTL+

TV-News

RTL plant rund um die Serie ein gattungsübergreifendes Paket, das unter anderem eine begleitende Playlist sowie einen Roman umfasst.

Am 28. März will der Streamingdienst RTL+ seine Nutzer in die Zeit von Boney M., Donna Summer, ABBA, Kool and the Gang und Co. der 70-Jahre entführen, denn an jenem Donnerstag erscheint die von der UFA Fiction produzierte Eigenproduktion. Für den RTL-Mutterkonzern Bertelsmann bedeutet die Serie eine gattungsübergreifende Zusammenarbeit der Bertelsmann Content Alliance (BCA), denn neben den sechs Episoden erscheint am 13. März im Goldmann Verlag (ein Verlag der Penguin Random House Verlagsgruppe) ein gleichnamiger Roman von Dorothee Fesel zur Serie. Außerdem unterstützt das Music Supervision Team von BMG die Produktion der Serie mit musikalischer Beratung. Die Original-Playlist mit allen Songs wird zeitgleich zur Serie auf RTL+ veröffentlicht.Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland und Vorsitzender der BCA: „Das Projekt «Disko 76» zeigt auf eindrucksvolle Weise, was aus guten Ideen entstehen kann, wenn die kreativen Einheiten der Bertelsmann Content Alliance ihre Kräfte bündeln. Rund um den Must-See-Content der RTL+-Serie sind so viele crossmediale Inhalte entstanden, die unsere Zuschauer und Nutzer begeistern werden und das gute Gefühl der Disko Ära zurückholen. «Disko 76» zeigt, wie die BCA Projekten eine einzigartige Größe verleihen kann und ihren Divisionen so einen klaren Wettbewerbsvorteil im hochdynamischen Markt schafft.“Die Serie spielt in Bochum im Jahr 1976 und erzählt die die Geschichte von Doro (Luise Aschenbrenner) und ihren Geschwistern, die mehr vom Leben wollen als den Erwartungen ihrer Eltern zu entsprechen. In der grauen Stadt im Ruhrgebiet flüchtet sich die junge Doro aus ihrer einengenden Ehe in die freie, bunte Diskowelt. Dabei verliebt sie sich nicht nur in die sexy Musik, sondern auch in den attraktiven Tänzer Robert (Jannik Schümann). Als sie zusammen mit ihrem Bruder Georg (Jonas Holdenrieder) heimlich eine Disko eröffnet, beginnt ein riskantes Doppelleben. Irgendwann muss Doro sich entscheiden, denn: „In der Disko ist es wie im echten Leben: Du kannst am Rand stehen und den anderen beim Tanzen zusehen oder du gibst dir einen Ruck und traust dich selbst auf die Tanzfläche!“, wie RTL preisgibt.Neben Luise Aschenbrenner, Jannik Schümann und Jonas Holdenrieder spielen in weiteren Rollen unter anderem Emma Nova, Merlin Sandmeyer, Natalia Wörner, Farba Dieng, Julia Jendrossek, Jule Böwe, Aljoscha Stadelmann, Moritz Jahn und Jacob Matschenz. Regie führen Florian Knittel und Lars Montag nach einer Idee von Benjamin Benedict und den Drehbüchern von Linda Brieda (Headautorin), Dorothee Fesel, Judy Horney, Antonia Rothe-Liermann und Janosch Kosack. Als Produzentin seitens der UFA Fiction fungierte Sinah Swyter. Executive Producer für RTL Deutschland ist Sylke Poensgen unter der Leitung von Hauke Bartel, Leiter Fiction RTL Deutschland.Ulrike Leibfried, Geschäftsführerin UFA Fiction, sagt über die High-End-Serie: „«Disko 76» ist eine wundervolle High-End-Serie, die uns schwungvoll in die 70er Jahre und zu den Anfängen des Discosounds begleitet. Neben zahlreichen historischen Stoffen, die die UFA Fiction bereits erzählt hat, bspw. «Ku’Damm», «Charité», «Faking Hitler», zeigen wir hier eine moderne Hommage an die späten 70er. Gemeinsam mit einem fantastischen Team vor und hinter der Kamera wird die Geschichte von Doro und Robert, die dem grauen Alltag entfliehen und in die bunte Diskowelt abtauchen, gefeiert. Wir sind stolz, dass wir unsere Serie im Berlinale Series Market Selects präsentieren können und noch vor Release beim Séries Mania Festival in Lille präsent sein dürfen. Zudem ist «Dikso 76» ein Projekt der Bertelsmann Content Alliance (BCA). Dadurch entstehen zahlreiche weitere crossmediale Inhalte rund um das Thema Disko-Ära, die unser Publikum begeistern werden. Wir bedanken uns sehr bei RTL für das Vertrauen in unsere Geschichte und sind gespannt, wie «Disko 76» bei den Zuschauer:innen ankommen wird.“Ob beziehungsweise wann die Serie auch im Free-TV bei RTL zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.