Quotencheck

Aktuell strahlt Kabel Eins neue Folgen mit Konny und Manu Reimann aus. Doch wie lief es eigentlich im November und Dezember mit dem zweiten Teil der zweiten Staffel?

Zum Jahreswechsel 2022/23 setzte Kabel Eins auf eine neue Staffel vonam Sonntagabend. Dabei handelte es sich offiziell um die zweite Staffel, die zunächst aus fünf Folgen bestand. Die Ausgaben sahen im Schnitt 1,04 Millionen Fernsehzuschauer, die einem Marktanteil von soliden 3,3 Prozent Marktanteil entsprachen. Dennoch musste der Unterföhringer Sender Verluste hinnehmen, im Herbst zuvor lag die Reichweite noch bei 1,19 Millionen und der Marktanteil bei 4,1 Prozent. Die zweite Staffel kam auf 0,39 Millionen Werberelevante, die Kabel Eins 5,2 Prozent bescherten.Im November setzte Kabel die zweite Staffel fort. Die sechste Folge schlug sich am 19. November mit 1,18 Millionen Zuschauern und 4,0 Prozent Marktanteil sehr gut. Auch in der Zielgruppe waren Manu und Konny Reimann sehr erfolgreich und verzeichneten mit 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährigen tolle 5,2 Prozent. Eine Woche später sanken die Werte zwar ein wenig, verblieben aber auf einem hohen Niveau. Die Sehbeteiligung verminderte sich auf 1,07 Millionen Zuschauer, was den Marktanteil auf 3,5 Prozent absacken ließ. Weniger gravierend war der Verlust bei den Umworbenen. In der Zielgruppe standen mit 0,35 Millionen 4,9 Prozent zu Buche.Die erste Ausgabe im Dezember erreichte dann aber nur noch 0,77 Millionen Zuschauer, was einem unterdurchschnittlichen Marktanteil von 2,6 Prozent zur Folge hatte. Am 3. Dezember hatte Kabel Eins auch in der Zielgruppe größere Probleme und kam nur auf 0,22 Millionen werberelevante Seher und 2,8 Prozent Marktanteil. Sieben Tage später erholte sich die Doku-Soap und markierte 0,94 Millionen Zuschauer, von denen 0,33 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Die Marktanteile wurden auf 3,2 respektive 4,5 Prozent beziffert.Der Staffelabschluss hielt die Werte konstant. Erneut wurden 3,2 Prozent bei allen und 4,5 Prozent bei den Jüngeren ausgewiesen. Die Reichweite belief sich auf 0,95 Millionen, darunter 0,33 Millionen 14- bis 49-Jährige. Aufgrund der schwachen dritten Folgen rutschte der zweite Teil der zweiten Staffel unter die Millionenmarke. Im Schnitt schalteten noch 0,98 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, was einem soliden Marktanteil von 3,3 Prozent entsprach.In der Zielgruppe musste sich «Willkommen bei den Reimanns» mit 0,32 Millionen werberelevanten Zuschauern und 4,4 Prozent begnügen. Obwohl man zum Eindruck kommen kann, dass sich das Kabel-Eins-Publikum an den Reimanns satt gesehen hat, gelang am Sonntagabend der Start in Runde mit verbesserten Werten. Die erste Folge des Jahres 2024 lockte 0,93 Millionen Zuschauer an, darunter 0,43 Millionen umworbene. Die Marktanteile bewegten sich oberhalb des Senderschnitts bei 3,2 respektive 6,0 Prozent.