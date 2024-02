VOX erhöht «Herz an Bord»-Dosis

TV-News

Mitte März startet die Kreuzfahrt-Datingshow mit Wayne Carpendale in die zweite Staffel, die fünf Episoden umfassen wird. Die erste Runde holte in vier Episoden überschaubare Quoten.

Im Februar 2023 stach Schauspieler und Moderator Wayne Carpendale bei VOX in See und präsentierte die Dating-Show, von der man wenig später eine zweite Staffel bestellte. Die neue Runde hat nun einen Starttermin erhalten. Los geht es mit vier neuen Singles am 19. März, geplant sind insgesamt fünf Folgen, die immer dienstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden. Damit erhöht VOX den Umfang der Sendung, denn die erste Staffel umfasste vier Ausgaben.An Bord von AIDAcosma sind neben Carpendale die 31-jährige Versicherungskauffrau Ann-Kathrin, die 39-jährige Social-Media-Managerin Athanasia, die 40-jährige Schauspielerin, Moderatorin und Musicaldarstellerin Tanja sowie Justizfachwirtin Terese (29). Die vier erwarten traumhafte Dates sowohl an Land als auch an Deck des Kreuzfahrtschiffes. Ob der potenzielle Partner von Bord gegen oder zum nächsten Reiseziel schippern darf, müssen die Frauen am Ende des Tages entscheiden. VOX verspricht mit der zweiten Staffel „eine emotionale Achterbahnfahrt mit noch mehr Romantik, überraschenden Wendungen und herzzerreißenden Entscheidungen“.Neben der erhöhten Folgen-Anzahlt ist auch die Reiseroute in diesem Jahr neu. Statt aufs Mittelmeer geht es diesmal zu den schönsten Inseln des Nordatlantiks. Das Ziel sind die Kanaren und Madeira, mit Stationen in Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura und Lanzarote. Neben den vier Single-Frauen werden insgesamt 24 Single-Männer zur Verfügung stehen, denn jede Frau lernt je sechs Kandidaten kennen. In der ersten Staffel trafen die Kandidatinnen auf je fünf Teilnehmer.«Herz an Bord» ist eine Eigenentwicklung der VOX Creative Unit aus dem Jahr 2022, deren zweite Staffel von RTL Studios Ende 2023 im Nordatlantik produziert wurde. Alena Bockers ist Head of Producers von Senderseite, die VOX-Producer sind Tjorven Lauber und Christoph Bartmann. Als RTL-Studios-Producer fungiert Philip Morawietz, Executive Producerin von RTL Studios ist Steffi Essfeld. Die vierteilige erste Staffel schalteten zur besten Sendezeit durchschnittlich nur 0,89 Millionen Zuschauer ein, darunter 0,32 Millionen 14- bis 49-Jährige. In der Zielgruppe reichte es nur zu unterdurchschnittlichen 5,6 Prozent.