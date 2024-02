RTL besetzt weitere «Passion»-Rollen

TV-News

Timur Ülker und Francis Fulton-Smith werden tragende Rollen bei der Ostergeschichte einnehmen.

Kurz vor Ostern will RTL nach 2022 wieder „die größte Geschichte aller Zeiten“ erzählen. Von Essen wandertnach Kassel, wo das Live-Musical diesmal von Hannes Jaenicke erzählt wird. Als Jesus hatte der Kölner Sender Ben Blümel gecastet, während Jimi Blue Ochsenknecht die Rolle des Judas mimt. Nun hat RTL weitere Darsteller der Leidensgeschichte Jesus Christus bekannt gegeben. Als kaiserlicher Stellvertreter Pontius Pilatus wird Francis Fulton-Smith («Die Spiegel-Affäre») auftreten.„Ich bin stolz, bei der Neuinterpretation dieses biblischen Ereignisses dabei zu sein. Pilatus war immer gegen eine Verurteilung Jesu!“, so der 57-jährige Film- und Serien-Schauspieler. „Aus heutiger Sicht hat er jedoch einen großen Teil zum Erfolg des christlichen Glaubens beigetragen, denn ohne Kreuzigung, keine Auferstehung! Ohne Auferstehung, keine Barmherzigkeit und die bedingungslose Liebe Gottes gegenüber den Menschen und der Schöpfung.“Darüber hinaus wird auch «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Darsteller Timur Ülker an der Produktion von Constantin Entertainment und Mediawater Niederlande mitwirken. Er spielt in der documenta-Stadt den Jünger Petrus. „Als Deutschtürke ist es mir eine besondere Ehre den Petrus verkörpern und damit ein Signal für Verständigung verschiedener Religionen in dieser schwierigen Zeit setzen zu dürfen. Außerdem gibt mir die «Passion» die Möglichkeit, mich auch erstmals als Sänger einem Millionenpublikum zu präsentieren, worüber ich mich ganz besonders freue“, erklärt Ülker.