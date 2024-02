Neue Montagsserie: ProSieben holt vertraute Schauspielerin zurück

TV-News

Nach der Ausstrahlung von «Ted» setzt ProSieben am Montagabend auf «Based on a True Story» mit «The Big Bang Theory»-Darstellerin Kaley Cuoco.

ProSieben wird am Montagabend weiterhin auf US-Serienware setzen, obwohl das Ende der Ausstrahlung vonschon demnächst ansteht. Die bislang wechselhaft erfolgreiche Comedy-Serie wird ab 11. März vonabgelöst. Die achtteilige Reihe stammt wie «Ted» aus dem Hause Peacock ProSieben wird immer um 20:15 Uhr eine Folge zeigen. Die ProSieben-Zuschauer dürften zumindest mit der Hauptdarstellerin Kaley Cuoco bestens vertraut sein, sie spielte bekanntlich die Nachbarin der Nerds in «The Big Bang Theory», die Serie lief ebenfalls am Montagabend.Cuoco spielt in «Based on a True Story» die nicht sehr erfolgreiche Immobilienmaklerin Ava, die ein bekennender True-Crime-Fan ist – ganz zum Leidwesen ihres Mannes Nathan (Chris Messina). Der ehemalige Tennisprofi arbeitet seit seinem Karriereaus in einem exklusiven Tennis-Club als Trainer, doch das Geld ist immer knapp und Nathan und Ava erwarten ihr erstes Kind. Als Hobby-Ermittlerin Ava herausfindet, dass ihr engagierter Klempner Matt (Tom Bateman) ein gesuchter Serienkiller ist, wittert das Ehepaar die Chance ihres Lebens: Klempner Matt erzählt in einem Podcast aus dem Leben eines Serienkillers und Ava und Nathan werden dadurch reich und berühmt. Doch ein Serienkiller spielt nach seinen ganz eigenen Regeln.Bereits vor der linearen TV-Ausstrahlung feiert die Serie von Schöpfer Craig Rosenberg ihre Deutschlandpremiere beim Streamingdienst Joyn , wo die Produktion von Overlook Productions, Aggregate Films und Universal Content Productions ab 1. März vollständig abrufbar ist. Im Oktober wurde die Serie für eine zweite Staffel verlängert, deren Ausstrahlung in den USA noch aussteht.