Sky streicht Cinema-Sender zusammen

TV-News

Im April bietet das lineare Sky-Angebot nur noch fünf Film-Sender an. Der On-Demand-Service soll stärker fokussiert werden.

Der Pay-TV-Sender Sky wird ab dem 11. April eine neue Struktur seiner Cinema-Sender anbieten. Dies vermelden mehreren Medien übereinstimmend, zuerst hatte ‚Digitalfernsehen.de‘ berichtet. Statt neun Sendern wird das Angebot auf fünf Kanäle reduziert, wodurch Sky für ein thematisch geschärftes Sende-Profil sorgen möchte, um die Lieblingsfilme noch schneller zu finden, wie es in dem Bericht heißt. Größerer Fokus soll demnach dem wachsenden On-Demand-Angebot zukommen.Ab April bleiben noch die Sender Sky Cinema Premiere HD, Sky Cinema Classics HD, Sky Cinema Action HD und Sky Cinema Family HD bestehen, während der neue Sender Sky Cinema Highlights HD für vielseitige Film-Specials und Pop-up Channels sowie Kinohits der letzten 25 Jahre geschaffen wird. Durch die Reduzierung der Kanäle möchte Sky weniger Wiederholungen im Programm behalten, jedoch soll das Angebot an Filmen nicht reduziert werden. Neben den Sky-Channels ist auch weiterhin der Warner TV Channel sowie der Zugriff auf Paramount+ Teil des Sky-Cinema-Abos.„Unsere Zuschauer haben die Freiheit, selbst zu bestimmen, ob sie ihren nächsten Film per Abruf schauen oder sich durch unsere beliebten Sky Cinema Sender unterhalten lassen. Mit der verbesserten Senderstruktur folgen wir genau diesem Trend, geben der Nutzung auf Abruf noch mehr Raum und fokussieren uns auf fünf lineare Filmchannels für eine höhere Hitdichte und somit eine bessere Auffindbarkeit der Inhalte“, wird Michaela Tarantino, Vice President Cinema und Sky Store bei Sky Deutschland, zitiert.