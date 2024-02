Primetime-Check

Wie viele Menschen sahen den «Spreewaldkrimi» im ZDF? Wie hoch fielen die Marktanteile für «Wer wird Millionär?» aus?

Das Erste startete mitund vor 2,10 Millionen Zuschauern in die Primetime. Die Naturdoku erzielte Marktanteile von 7,8 Prozent bei allen und 5,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.undmarkierten zwischen 21:00 und 22:50 Uhr 1,85 und 1,82 Millionen Zuschauer sowie 7,3 und 9,5 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren standen 7,6 und 8,0 Prozent zu Buche. Klarer Sieger des Abends wurde das ZDF mit, den 6,00 Millionen Zuschauer nicht verpassen wollten. Der 90-Minüter sorgte für 22,5 Prozent Marktanteil auf dem Gesamtmarkt und 6,9 Prozent bei den unter 50-Jährigen.undbehielten danach 3,42 und 1,86 Millionen Zuschauer, die Marktanteile sanken auf 14,6 und 13,3 Prozent, bei den Jüngeren kamen zufriedenstellende 5,8 und 7,8 Prozent zustande.Klarer Sieger bei den Privaten wurde RTL mit dem gewohnten Montagsdoppel ausund. Die Quizshow verzeichnete 3,55 Millionen Zuschauer sowie Marktanteile von 15,3 und 14,4 Prozent. Das eingeschobene Nachrichtenformat informierte um 22:15 Uhr 3,08 Millionen, der Marktanteil stieg marginal auf 15,4 Prozent. In der Zielgruppe waren 14,2 Prozent drin. Ärgster Verfolger war, denn die VOX-Sendung unterhielt 1,06 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe zeigte die Quotennadel tolle 9,2 Prozent. Auchlieferten mit 5,8 und 7,4 Prozent sehr gut ab. Die Doppelfolge spülte 0,69 und 0,83 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zu RTLZWEI.ProSieben erreichte mit zwei-Folgen 0,53 und 0,50 Millionen und musste mit einem klaren Minus auf dem Quotenmarkt leben. Mit 7,3 und 6,6 Prozent beim werberelevanten Publikum bewegte man sich unterhalb des Senderschnitts.sorgten im Anschluss noch für 0,30 und 0,25 Millionen Seher und 4,8 und 4,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Sat.1 und Kabel Eins lagen Kopf an Kopf,behielt mit 0,87 Millionen Zuschauern und 4,7 Prozent knapp die Oberhand. Der Kabel-Eins-Filmmarkierte 0,85 Millionen und 4,4 Prozent. Freilich ist das für das kleinere Kabel Eins ein positiveres Ergebnis als für Sat.1.