Jon Stewart beflügelt die «Daily Show»

US-Quoten

Mit dem bekannten Moderator erreicht die Sendung weiterhin Spitzenquoten.

Am Montagabend lief die zweite Ausgabe vonmit dem ehemaligen Gastgeber Jon Stewart, der die Montagsausgaben moderieren wird. Stewart moderierte die Comedy Central-Show 16 Jahre lang, bevor er Ende 2022 an Trevor Noah übergab. Die zweite Ausgabe erreichte mit 1,3 Millionen Zuschauern die höchste Reichweite seit Stewarts Abschied.Comedy Central ist besonders stolz auf die Reichweite, da die 1,3 Millionen Zuschauer allein auf dem Unterhaltungssender erreicht wurden. Es gab schon Episoden, die mehr Zuschauer hatten, aber da wurden mehrere Sender zusammen geschaltet. Die Rückkehr am 12. Februar sahen 1,9 Millionen Zuschauer, davon 0,93 Millionen auf Comedy Central Comedy Central, CMT, Logo, MTV, MTV2, Paramount Network, Pop und TV Land brachten acht Tage später mehr Zuschauer zusammen. Diese Strategie ist bei Paramount nicht neu, auch mit «Yellowstone» wurden so gigantische Reichweiten erzielt.