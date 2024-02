«Die Neue und der Bulle» baut ab

Quotennews

Das von Mareile Höppner moderierte Magazin «extra» beschäftigte sich ein weiteres Mal mit Fake-Wohnungen.

Die Premiere vonfiel vor knapp einer Woche überraschend schwach aus. Es schalteten nur 2,79 Millionen Zuschauer, der Auftakt musste sich sogar von der neuen ARD-Serie «Die Notärztin» geschlagen geben. Die RTL-Reihe debütierte bei den Umworbenen nur mit 0,36 Millionen. 2,52 Millionen Zuschauer sahen nun den zweiten Film „Versteckt am Fluss“, der 10,5 Prozent Marktanteil holte. In der Zielgruppe fuhr man 0,27 Millionen und 5,7 Prozent ein, das öffentliche-rechtliche Konkurrenzprodukt sicherte sich 0,55 Millionen.Jan Hofer moderierte im Anschluss, die Nachrichten aus Berlin sicherten sich 1,11 Millionen Zuschauer und 6,4 Prozent. 0,20 Millionen der jungen Menschen ließen sich auf den neuesten Stand der Nachrichten bringen, aufgrund des Vorlaufs sprangen bei den Werberelevanten nur 5,8 Prozent Marktanteil hinaus.berichte über die deutschlandweite Abzocke mit Fake-Wohnungen. Außerdem setzte man auf Intervallfasten und eine neue Ausgabe von Familie Herrmanns, die vier Pflegekinder hat. 0,85 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen bis Mitternacht zu, das führte zu 6,7 Prozent Marktanteil. Unter den Werberelevanten fand man 0,21 Millionen, das bedeutete 8,1 Prozent. Deutlich besser lief es für, das auf 0,74 und 9,8 Prozent Marktanteil kam. In der Zielgruppe wurden 13,9 Prozent Marktanteil erreicht. Mit dem Special, einem Interview mit Eintracht-Frankfurt-Sportvorstand Markus Krösche fuhr man 13,0 Prozent Marktanteil ein.