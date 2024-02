RTL zeigt zwei neue «Achtung Verbrechen!»-Folgen

TV-News

Im März und April moderiert Dieter Könnes zwei neue Ausgaben des Präventionsformats. Außerdem präsentiert RTL eine neue «Superstadt»-Doku. Nach Tokio geht es diesmal über Bangkok.

Dieter Könnes ist seit vergangenem Sonntag zurück bei RTL , wo er die erste «stern TV am Sonntag»-Sendung seit September präsentiert hatte. Weitere Arbeit kommt auf den Moderator am 21. März zu, wenn er eine neue Ausgabe des Präventionsformatsam Donnerstagabend um 20:15 Uhr präsentiert. Darüber hinaus ist für den 25. April ebenfalls eine neue Folge geplant.Im März wird ein breites Themenspektrum abgedeckt, weswegen Könnes als Studiogäste Notfallmedizinerin Carola Holzner, besser bekannt als Doc Caro, und TV-Richter und studierter Jurist Ulrich Wetzel begrüßt. In der zweistündigen Sendung geht es um schmutzige Geschäfte mit Abnehmspritzen, Identitätsdiebstahl, betrügerische Überfälle in Uniform, Betrug mithilfe von Künstlicher Intelligenz sowie um Verbrechen mit K.o.-Tropfen. Die beiden Experten geben Tipps für mehr Sicherheit durch Prävention.Im Anschluss an «RTL Direkt» präsentiert «Explosiv»- und ntv-Moderatorin Elena Bruhn eine neue-Dokumentation. Im vergangenen Mai präsentierte die Reporterin bereits eine Folge aus Tokio, diesmal geht es um die thailändische Millionenstadt Bangkok und die Frage, wie es sich mit 22 Millionen Touristen lebt. Bruhn begibt sich auf Spurensuche und spricht mit den Einwohnern Bangkoks. Sie lernt die Kultur der Thais kennen und erklärt, wie sie in all dieser Hektik so gelassen bleiben und warum Touristen diese Stadt so sehr lieben. Im vergangenen Jahr fuhr der Tokio-Bericht 13,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein. Auch das ZDF war mit der ähnlich gelagerten Reiheüber Chongqing, Mexico City und Lagos, die Anfang Januar 2024 ausgestrahlt wurde, durchaus erfolgreich und fuhr bei den 14- bis 49-Jährigen Marktanteile zwischen 7,6 und 9,7 Prozent ein.