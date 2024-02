Neuer «Shirley»-Trailer

Kino-News

Die Schauspielerin Regina King schlüpft in die Rolle von Shirley Anita Chisholm.

Regina King spielt die Rolle der Shirley Chisholm in- die Geschichte der ersten schwarzen Kongressabgeordneten und ihrer bahnbrechenden Kandidatur für das Präsidentenamt der Vereinigten Staaten.Unter der Regie von John Ridley und mit Lance Reddick, Lucas Hedges, Brian Stokes Mitchell, Christina Jackson, Dorian Crossmond Missick, Amirah Vann, André Holland und Terrence Howard in den Hauptrollen schildert der Film Chisholms kühne, grenzüberschreitende Präsidentschaftskampagne von 1972.Shirley Anita Chisholm (geborene St. Hill; 30. November 1924 - 1. Januar 2005) war eine US-amerikanische Politikerin, die 1968 als erste schwarze Frau in den Kongress der Vereinigten Staaten gewählt wurde. Chisholm vertrat den 12. Kongressbezirk von New York, einen Bezirk in Bedford-Stuyvesant, sieben Amtszeiten lang von 1969 bis 1983. Im Jahr 1972 war sie die erste schwarze Kandidatin einer großen Partei für das Amt des US-Präsidenten und die erste Frau, die für die Demokratische Partei für das Amt des Präsidenten kandidierte. Während ihrer gesamten Karriere war sie dafür bekannt, dass sie "entschlossen gegen wirtschaftliche, soziale und politische Ungerechtigkeiten vorging und sich für die Bürgerrechte der Schwarzen und die Rechte der Frauen einsetzte.