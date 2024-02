«Wer stiehlt mir die Show?» verliert deutlich an Boden

Quotennews

Über eine halbe Million Zuschauer verabschiedeten sich im Vergleich zur Vorwoche. Mit 17,0 Prozent Marktanteil fuhr Joko Winterscheidt die niedrigste Einschaltquote seit einem Jahr ein.

Mit 2,06 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und Marktanteilen von 8,4 Prozent bei allen und 24,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen markierte die ProSieben-Showvor acht Tagen den stärksten Staffelstart aller Zeiten. In Woche zwei lief es zwar ebenfalls gut, aber das Niveau sackte deutlich ab. Die erneute Show-Verteidigung von Joko Winterscheidt sahen nur noch 1,48 Millionen Zuschauer, was den Marktanteil auf 6,0 Prozent sinken ließ.In der Zielgruppe verlor die Quiz-Sendung 390.000 werberelevante Seher, sodass der Marktanteil um über sieben Punkte auf 17,0 Prozent schrumpfte. Bis 23:32 Uhr wurden 1,03 Millionen 14- bis 49-jährige Zuseher gemessen. Damit lag man zwar im Duell der Privatsender klar vorne, musste sich aber dem «Tatort» eindeutig geschlagen geben, der 22,9 Prozent bei den Jüngeren einfuhr. ProSieben setzte sein Programm mit der Wiederholung vonfort. Die Zweitverwertung der von Klaas Heufer-Umlauf moderierten Comedy-Sendung sicherte sich 0,31 Millionen Zuschauer und 3,6 Prozent Marktanteil. Die Erstausstrahlung sorgte am vergangenen Dienstag für 0,20 Millionen Zuschauer und schwache 1,5 Prozent. Auch bei den Umworbenen schnitt «LNB» mit 0,21 Millionen und 10,6 Prozent deutlich besser ab. Vor sechs Tagen wurden nur 0,10 Millionen Jüngere und 3,5 Prozent gemessen.Schon am Nachmittag zählte «Wer stiehlt mir die Show?» zu den erfolgreicheren Programmen des Unterföhringer Senders. Die Florida-TV-Produktion, dessen Staffelauftakt ab 13:15 Uhr gesendet wurde, kam auf 0,44 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 8,1 Prozent in der Zielgruppe.erreichte ab 16:25 Uhr 0,45 Millionen Zuschauer und 9,1 Prozent. Nach der, die 0,46 Millionen informierte und 8,0 Prozent Marktanteil einfuhr, gingen die Ergebnisse beiauf 0,43 Millionen und 6,0 Prozent zurück.erreichte im Vorlauf zur Primetime 0,67 Millionen und solide 7,7 Prozent.