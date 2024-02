Kate Snow gibt «NBC Nightly News»-Moderation ab

US-Fernsehen

Am kommenden Sonntag wird die langjährige Nachrichtenmoderatorin die Sendung zum letzten Mal präsentieren. Danach wird sich sie auf ihre Aufgaben bei «NBC News Daily» konzentrieren.

Seit September 2015 moderiert Kate Snow die Sonntagsausgabe der US-Nachrichtensendung, darüber hinaus präsentiert die 54-Jährige auch die tägliche Nachrichten-Show, die beim Streaming-Angebot NBC News Now beheimatet ist. Letzterer Aufgabe wird Snow künftig mehr Zeit widmen, wie sie am gestrigen Sonntagabend ankündigte. In der «NBC Nightly News»-Sendung kündigte sie ihren Abschied an und verriet, dass die am kommenden Sonntag zum letzten Mal durch eine Ausgabe führen werde.„Unsere Zuschauerzahl bei «NBC News Daily» wächst schnell, und nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschlossen, meine Aufmerksamkeit von Montag bis Freitag auf diese Rolle zu konzentrieren. Also wird nächsten Sonntag meine letzte Sonntagssendung von «Nightly News» sein“, sagte Snow am Ende der Sendung. „Ich werde das Team vermissen, das Sie hier hinter den Kameras nicht sehen, aber ich werde weiterhin Teil der «Nightly News»-Familie sein, indem ich berichte und beitrage.“Kate Snow ist nationale Chefkorrespondentin für NBC News. Seit September 2022 steht sie auch vor der Kamera für «NBC News Daily», das sowohl auf NBC News Now als auch im Tagesprogramm aller NBC-Partner ausgestrahlt wird. NBC News legt zunehmend Wert darauf, Zuschauer mit Streaming-Inhalten zu erreichen und hat sein Angebot an Originalprogrammen in diesem Bereich weiter ausgebaut. Snows Fokussierung auf diesen Bereich ist ein weiterer Indikator für diese Entwicklung.