Viljar Bøe: Der Film von da an definitiv eskalieren

Interview

Am Donnerstag startet der skandinavische Horrorfilm «Good Boy» in den deutschen Kinos. Wir sprachen mit dem Regisseur über Petplay und die Entstehungsgeschichte.

Ich freue mich sehr darauf, «Good Boy» in Deutschland zu zeigen! Ursprünglich war der Film auch schon für Weihnachten vorgesehen.Wir haben uns sehr bemüht, einen Film mit einem interessanten "Aufhänger" zu machen, um die Zuschauer zu begeistern. Ohne zu viel zu verraten, wird der Film von da an definitiv eskalieren.Um das herauszufinden, muss man den Film sehen!Ich würde sagen, dass sie definitiv eine "naive" Person ist, aber nicht unbedingt auf eine schlechte Art und Weise, ich denke, dass sie versucht, den Leuten einen Vertrauensvorschuss zu geben. Ich denke auch, dass sie eine ziemlich einsame Person ist, die nicht das Gefühl hat, eine richtige Familie oder "Gemeinschaft" um sich herum zu haben, und ich denke, dass sie eine Menge davon in Christian sieht.Dieser Film war eine sehr unabhängige Produktion mit einem kleinen Budget, was bedeutet, dass wir nicht viele Ressourcen hatten. Wir haben unser Budget hauptsächlich durch Eigenfinanzierung und Crowdfunding aufgebracht. Wir haben auch viel Geld gespart, indem wir Drehorte genutzt haben, zu denen wir bereits Zugang hatten, und mit einer sehr kleinen Besetzung und Crew gearbeitet haben. Glücklicherweise bedeutete das für uns, dass wir nicht viel Zeit damit verbringen mussten, für den Film zu "kämpfen". Stattdessen drehten wir den Film einfach, sobald wir bereit waren, und das bedeutete auch, dass wir mehr kreative Kontrolle hatten und einen Film über das machen konnten, was wir wollten. Wir wussten, dass wir in Bezug auf den Produktionswert nicht mit anderen Filmen mit großem Budget konkurrieren konnten, aber wir hatten die Chance, einen Film zu machen, der ein bisschen aus der Reihe tanzt, und ich glaube, das hat bei einem bestimmten Publikum funktioniert.Eigentlich wusste ich bis zum Beginn des Schreibprozesses gar nichts über Petplay. Eine der Hauptinspirationen für die Idee war tatsächlich die Beziehung, die Menschen zu echten Hunden haben! Ich fand es schon immer interessant, dass wir Hunde als die „besten Freunde des Menschen" bezeichnen, denn ich glaube, dass die meisten Hunde ihre Besitzer lieben, aber sie haben nicht wirklich eine Wahl. Wenn sie sich schlecht benehmen oder nicht gehorchen, werden sie bestraft oder vielleicht sogar eingeschläfert. Also habe ich darüber nachgedacht, wie interessant es wäre, einen echten Menschen in dieses Szenario zu bringen und wie entmenschlichend das sein könnte.Zum Glück war nicht viel Überzeugungsarbeit nötig! Ich glaube, das Drehbuch hat sie wirklich angesprochen, und sie schienen wirklich begeistert davon zu sein, bei diesem Projekt mitzumachen, also war ich sehr glücklich, sie zu haben!