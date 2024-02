«Das große Promibacken» ist zurück

Quotennews

Mit guten Werten startet die Sat.1-Promi-Back-Show in die nächste Runde.

Zum Valentinstag startet Sat.1 in eine neue Runde. Mit dabei sind Panagiota Petridou, Raúl Richter, Alexandra Rietz und Simon Gosejohann - wie gewohnt geht es um 10.000 Euro für einen guten Zweck. Den ersten Abend aus der prominenten Backstube wollen sich gute 1,48 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ansehen, das gefällt somit 6,5 Prozent des gesamten TV-Marktes.Das ist zwar gut, jedoch auch etwas schlechter als der Start 2023. Damals sahen im Januar 1,62 Millionen Zuschauer die erste Ausgabe, das waren jedoch auch "nur" 6,6 Prozent am Markt. Die Zielgruppe funktioniert am Ofen ebenfalls recht gut. 0,46 Millionen Umworbene sorgen für ordentliche 9,2 Prozent am entsprechenden Markt. Auch hier liegt man leicht hinter den Werten des Vorjahres, damals waren 0,53 Millionen und 10,3 Prozent drin.Im Anschluss an die Primetime hältab 23 Uhr noch 0,54 Millionen Zuschauer beim Bällchensender, das sind 4,4 Prozent des Marktes. Die Zielgruppe bleibt bei 6,5 Prozent am Markt stehen, hierzu waren am späten Abend noch 0,17 Millionen Werberelevante vor den Bildschirmen dabei.