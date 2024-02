Julian Looman: Er ist mitverantwortlich für diesen Zwischenfall auf der ISS

Interview

Am Mittwoch startet die neue AppleTV+-Serie «Constellation», in der Looman eine der Hauptrollen verkörpert.

Nach einem Zwischenfall auf der Raumstation ISS begleiten wir Jo Ericsson (Astronautin, Ehefrau und Mutter) bei ihrer Rückkehr zur Erde und zu ihrem eigentlichen, irdischen Leben. Doch halten die Erinnerungen der Realität stand? Im Großen und Ganzen wird Jo’s Suche nach Wahrheit erzählt.Frederic ist Chef der ESA (European Space Agency) und somit auch mitverantwortlich für diesen “Zwischenfall” auf der ISS. Auch er wird sich mit der Frage auseinandersetzen müssen ob er Teil der Erinnerung oder doch Teil der Realität von Jo Ericsson ist.Ich durfte Peter Harness erst bei diesem Projekt kennenlernen. Die Arbeit war auf jeden Fall sehr beglückend und ich habe ihn als Mastermind und Gesprächspartner sehr schätzen gelernt.Der Bekanntheitsgrad hat sich weder positiv noch negativ auf die Zusammenarbeit ausgewirkt. Es sind drei ganz tolle KollegInnen, die mit mir sicher genauso viel Spaß hatten wie ich mit ihnen.Dazu wird es in näherer Zukunft mehr Informationen geben.Das kann ich absolut nachvollziehen! ZDFneo war mutig und hat gemeinsam mit BBC, France2 und BritBox das Projekt «The Mallorca Files» auf die Beine gestellt. Mit dem Verkauf der Serie in mehr als 70 Länder ist ihnen damit ein Riesenerfolg gelungen von dem sie jetzt die Früchte ernten können. Alles richtig gemacht würde ich sagen.Die «Ibiza Affäre» hatte Brisanz und Relevanz. Sowas ist für einen Schauspieler natürlich ein doppelter Jackpot. Ich freue mich sehr, dass die Serie so gut angekommen ist, denn die Fallhöhe bei True Stories ist ja immer enorm. Vor allem so zeitnah nach dem eigentlichen Ereignis.