Neues von Bushido

TV-News

Die Reality-Doku «Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie» geht bereits in sieben Tagen weiter.

Anis Mohamed Youssef Ferchichi ist derzeit wieder in den Medien präsent. Erst vergangene Woche wurden Bushidos Ex-Partner Arafat Abou-Chaker und seine drei Brüder vom Berliner Landgericht freigesprochen, schon hat RTL eine Fortsetzung vonim Gepäck. Ferchichi trat im Prozess gegen die Familie Abou-Chaker als Nebenkläger auf.Ab Donnerstag, 22. Februar 2024, strahlt RTL+ wöchentlich zwei Folgen aus. Insgesamt wurden acht Geschichten produziert. Produziert wurde wieder in der neuen Wahlheimat der Ferchichis in Dubai. In Deutschland bastelte Bushido an seinem musikalischen Comeback. Ein neues Album und eine Tournee sind in Planung.Für Ehefrau Anna-Maria sei das ein Kraftakt gewesen, so RTL in einer Pressemitteilung. Denn für die Vorbereitungen ist er viele Monate von seiner Frau und den Kindern getrennt. Außerdem sorgt ein unerwartetes Ereignis im Sommerurlaub für Aufregung und ein erneuter Umzug steht an.