«Catch-22» landet auf ProSieben Fun

TV-News

Die George-Clooney-Serie über den Zweiten Weltkrieg wird am Donnerstagabend ausgestrahlt.

Der Fernsehsender ProSieben Fun setzt ab Donnerstag, 7. März, auf die Serie. Die sechsteilige Miniserie ist um 20.15 Uhr zu sehen. Hinter dem Format stehen die Firmen Smokehouse Pictures (von George Clooney), Anonymous Content und Paramount Television. In den USA wurde die Romanadaption von Joseph Heller für Hulu umgesetzt. Dort wurde die Serie bereits im Mai 2019 ausgestrahlt.In der Serie spielen Christopher Abbott, Kyle Chandler, Hugh Laurie und George Clooney, der auch als ausführender Produzent fungiert, sowie Grant Heslov, Luke Davies, David Michôd, Richard Brown, Steve Golin und Ellen Kuras. Die Serie wurde von Davies und Michôd geschrieben und von Clooney, Heslov und Kuras inszeniert, von denen jeder bei zwei Episoden Regie führte.Während des Zweiten Weltkriegs ist John Yossarian (Christopher Abbott) Bombenschütze bei der United States Army Air Force. Er ist wütend darüber, dass Tausende von Menschen versuchen, ihn zu töten, und dass seine eigene Armee die Zahl der Einsätze, die er fliegen muss, ständig erhöht. Yossarian ist gefangen in der bürokratischen Catch-22-Regel, die einen Antrag auf Entlassung aus dem Militärdienst wegen der Angst vor gefährlichen Einsätzen als einen Akt der Vernunft betrachtet, der abgelehnt werden muss. In der Hoffnung, dass der Krieg vor seiner langen Ausbildung zu Ende sein würde, wählte Yossarian den Beruf des Bombenschützen, doch nun sitzt er ungeschützt im Bug einer B-25 und wirft Bomben auf feindliches Gebiet, das ihn töten will. Dabei versucht er, sich vor dem Fliegen zu drücken, indem er eine Krankheit vortäuscht, seine Sprechanlage sabotiert, alle auf dem Stützpunkt vergiftet oder die Bombenlinie heimlich verlegt, um den Eindruck zu erwecken, das Ziel sei bereits gefangen. Schauplatz ist das Mittelmeer während des Zweiten Weltkriegs, als die fiktive 256. US Army Air Squadron auf der (fiktiven) Mittelmeerinsel Pianosa stationiert ist und Bombenangriffe auf das von den Faschisten kontrollierte Italien fliegt.