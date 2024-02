«Napoleon» startet bei AppleTV+

TV-News

Der Spielfilm von Ridley Scott ist ab 1. März bei dem Streamingdienst zu sehen.

Das Historiendramastartet am Freitag, den 1. März 2024, auf dem Streamingdienst AppleTV+. Der Film spielte rund 220 Millionen US-Dollar ein. Die Hauptrollen spielen Joaquin Phoenix und Vanessa Kirby, das Drehbuch stammt von David Scarpa. Die Laufzeit beträgt 160 Minuten.Der Film wurde bei den 96. Academy Awards in den Kategorien Bestes Szenenbild, Bestes Kostümbild und Beste Visuelle Effekte nominiert. Napoleon und sein rascher Aufstieg zum Kaiser werden aus einer ganz eigenen und persönlichen Perspektive beleuchtet, nämlich aus dem Blickwinkel seiner von emotionaler Abhängigkeit geprägten, instabilen Beziehung zu seiner Frau und einzigen großen Liebe Josephine (Vanessa Kirby). Die Geschichte erzählt von Napoleons berühmten Schlachten, seinem unerbittlichen Ehrgeiz und seinen erstaunlichen Fähigkeiten als Stratege, Anführer und Kriegsvisionär.«Napoleon» wurde von Apple Studios in Zusammenarbeit mit Scott Free Productions produziert. Die Produzenten sind Ridley Scott, Kevin Walsh, Mark Huffam und Joaquin Phoenix. Ausführende Produzenten sind Michael Pruss und Aidan Elliott.