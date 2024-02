Prete wird Präsidentin von Sony Pictures

Köpfe

Seit zwei Jahren leitet sie die Gameshow-Abteilung.

Die Sony Pictures Television Managerin Suzanne Prete, die die erfolgreiche Gameshow-Abteilung des Studios leitet, wird zur Präsidentin befördert. Prete wird weiterhin an den Chef von Sony Pictures Television, Ravi Ahuja, berichten. Prete hat erst kürzlich eine neue US-Adaption der Gameshow «Raid the Cage» an den Sender CBS verkauft. Sie ist seit 1995 bei Sony Pictures."Wir haben erst vor zwei Jahren eine eigene Game-Show-Gruppe gegründet und unter Suzannes Führung hat unsere Game-Show-Abteilung selbst unsere hochgesteckten Erwartungen übertroffen", so Ahuja in der Mitteilung, in der er insbesondere auf Pretes Leitung von «Jeopardy!» und «Wheel of Fortune» verweist“, so Sony Pictures Television."Suzannes tiefes Verständnis für den unglaublichen Wert dieser Shows hat maßgeblich dazu beigetragen, dass ABC einen bahnbrechenden Fünfjahresvertrag zur Verlängerung der Shows bis zur Saison 2027-2028 abgeschlossen hat. Sie ist auch eine treibende Kraft bei der Erweiterung dieser syndizierten Kraftpakete zu facettenreichen Franchises, darunter Primetime-Specials wie 'Celebrity Wheel of Fortune', 'Celebrity Jeopardy! Masters", so Sony weiter.