«Bluey» ist am gefragtesten

US-Quoten

Die True-Crime-Doku «American Nightmare» sicherte sich den vierten Platz.

Der Streamingdienst Disney+ führte die wöchentlichen Streamingcharts an. Am 12. Januar 2024 starteten sechs neue Geschichten der Seriebeim amerikanischen Streamingdienst. Zwischen dem 15. und 21. Januar wurde die gesamte Serie 1,502 Milliarden Minuten gestreamt. Den zweiten Platz belegte die Amazon-Actionseriemit 1,231 Milliarden Minuten. Bronze ging anmit 1,156 Milliarden Minuten bei Max und Netflix Netflix veröffentlichte am 17. Januar die True-Crime-Serie, in der Denise Huskins von ihrem Partner Aaron Quinn entführt wird. Die dreiteilige Serie erzielte 1,118 Milliarden Streamingminuten. Die Serieerzielte auf Netflix 1,088 Milliarden Streamingminuten. Weiterhin erfolgreich ist die britische Miniserie. Die Serie wurde jetzt 1,063 Milliarden Minuten angesehen.Der Spielfilmerreichte auf Netflix 1,041 Milliarden Minuten. Neu in den Charts ist die Serie, die mit ihren 111 Episoden auf 929 Millionen Minuten bei Hulu und Netflix kam., das derzeit bei Netflix und Paramount+ zu Hause ist, kam auf 756 Millionen Minuten. Peacock und Netflix kamen mitauf 732 Millionen Minuten.