Paramount+ beendet «Evil»

US-Fernsehen

Robert und Michelle King werden noch die vierte Staffel auf den Markt bringen.

Paramount+ teilte mit, dass die letzte Staffel der bei den Fans beliebten und von der Kritik gefeierten Originalserieim Mai dieses Jahres Premiere haben wird. Zusätzlich hat der Streaming-Dienst vier Bonus-Episoden bestellt, die demnächst in New York City für ein spannendes Serienfinale gedreht werden sollen."Robert und Michelle King haben eine einzigartige und zutiefst unterhaltsame Art und Weise geschaffen, die Überschneidung von Religion und Wissenschaft zu erforschen", sagte Jeff Grossman, Executive Vice President, Programming, Paramount+. "Wir danken Robert, Michelle und der unglaublich talentierten Besetzung und Crew von «Evil» und sind unglaublich stolz auf ihre gemeinsame Arbeit an der Serie. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, was diese Charaktere in der sicher spannenden und wilden letzten Staffel erwartet.""Es ist schwer, die Fähigkeit von Robert und Michelle King zu unterstreichen, clevere, zum Nachdenken anregende Geschichten zu entwickeln, die immer wieder kreative Grenzen überschreiten, und «Evil» ist da keine Ausnahme", sagte David Stapf, Präsident von CBS Studios. "Wir sind stolz darauf, sie als Partner bezeichnen zu dürfen, und möchten ihnen beiden, Liz Glotzer, der gesamten Besetzung und der Crew dafür danken, dass sie diese komplexen Charaktere Jahr für Jahr zum Leben erwecken, während wir diese letzte Staffel von EVIL feiern.""Wir möchten Paramount+ dafür danken, dass sie uns vier Bonus-Episoden zur Verfügung gestellt haben, um EVIL in der Welt stilvoll zu beenden", so Robert und Michelle King, Co-Schöpfer der Serie, Showrunner und Executive Producer von «Evil». "Wir werden diese Serie und ihre Besetzung vermissen. In vielerlei Hinsicht war es ein Traumprojekt, aber leider wird das Böse EVIL überdauern. Wir sehen uns im Mai."Die Serie ist ein psychologischer Krimi, der die Ursprünge des Bösen entlang der Trennlinie zwischen Wissenschaft und Religion untersucht. In der Serie spielen Katja Herbers, Mike Colter, Aasif Mandvi, Michael Emerson, Andrea Martin, Kurt Fuller, Christine Lahti, Brooklyn Shuck, Skylar Gray, Maddy Crocco und Dalya Knapp.«Evil» wird von CBS Studios in Zusammenarbeit mit King Size Productions produziert. Robert King, Michelle King, Liz Glotzer, Rockne S. O'Bannon und Sam Hoffman fungieren als ausführende Produzenten. Die Serie wird international von Paramount Global Content Distribution vertrieben.