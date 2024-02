CW startet «Sherlock & Daughter»

US-Fernsehen

Außerdem produziert man «Trivial Pursuit» und «Scrabble».

The CW hatmit dem für den Emmy Award nominierten Schauspieler David Thewlis («Harry Potter») in der Hauptrolle des legendären Detektivs Sherlock Holmes in sein Programm aufgenommen. Außerdem hat der Sender zwei Spielesendungen bestellt, die auf den klassischen Brettspielen «Trivial Pursuit» und «Scrabble» basieren und von Hasbro Entertainment zusammen mit Lionsgate Alternative Television produziert werden."The CW baut sein originäres Programmangebot mit qualitativ hochwertigen Serien mit und ohne Drehbuch weiter aus, die auf IP basieren, die jeder kennt, und die das gemeinsame Anschauen über Generationen von Fans hinweg fördern", sagte Brad Schwartz, President of Entertainment, The CW Network. "«Sherlock & Daughter» bringt den Gewinner des Cannes Film Festivals als besten Schauspieler und den für den SAG, Golden Globe und Emmy nominierten David Thewlis als den berühmten Detektiv Sherlock Holmes zu The CW Network. Die gesamte Besetzung und das Kreativteam haben großartige Arbeit geleistet und der klassischen Figur eine neue Wendung gegeben. Und weil wir auch Dinge brauchen, die nur ein Sherlock lösen kann, freuen wir uns darauf, mit «Trivial Pursuit» und «Scrabble» zwei großartige Spielshows bei The CW begrüßen zu dürfen, die einen Spieleabend zur besten Sendezeit für die ganze Familie bieten werden."In der Mystery-Thriller-Serie «Sherlock & Daughter» verlässt Sherlock Holmes (David Thewlis) seine gewohnte Umgebung und ist auf mysteriöse Weise nicht in der Lage, einen düsteren Fall zu untersuchen, ohne das Leben seiner engsten Freunde zu riskieren. Auftritt: die junge Amerikanerin Amelia (Blu Hunt, «The Originals»). Nach dem mysteriösen Mord an ihrer Mutter erfährt sie, dass ihr vermisster Vater der legendäre Detektiv sein könnte. Trotz völlig unterschiedlicher Hintergründe und Einstellungen müssen die beiden zusammenarbeiten, um eine globale Verschwörung aufzuklären, den Mord an ihrer Mutter aufzuklären und sicher herauszufinden, ob sie wirklich Sherlocks Tochter ist. Der mit dem International Emmy(R) Award ausgezeichnete Dougray Scott ("Batwoman", "Crime") spielt auch die Rolle von Holmes' Erzfeind Moriarty.Die Serie wird von Starlings Television Distribution, Albion Television und StoryFirst produziert und steht unter der Leitung von Showrunner und Executive Producer James Duff («The Closer») und wird von Brendan Foley («Cold Courage») entwickelt, geschrieben und produziert. Micah War Dog Wright und Shelly Goldstein sind die Autoren der Serie. Karine Martin, Chris Philip, Peter Gerwe, Dominic Barlow und Ivan Dunleavy fungieren zusammen mit Escapade Media auch als ausführende Produzenten.