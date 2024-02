Jon Hamm geht zu «Landman»

US-Fernsehen

Der «Mad Men»-Star wird sich der neuen Paramount+-Serie anschließen.

Paramount+ gab bekannt, dass Emmy-Gewinner Jon Hamm in einer wiederkehrenden Gastrolle zur Besetzung der kommenden Original-Dramaseriegehören wird. Hamm wird Monty Miller spielen, einen Titanen der texanischen Ölindustrie, der eine lange persönliche und berufliche Beziehung zu Tommy Norris hat, der von Oscar(R)-Preisträger und Serienhauptdarsteller Billy Bob Thornton gespielt wird. «Landman» wurde von den Oscar-Nominierten Taylor Sheridan und Christian Wallace mitentwickelt und wird von MTV Entertainment Studios, 101 Studios und Sheridans Bosque Ranch Productions exklusiv für Paramount+ produziert.«Landman» spielt in den sprichwörtlichen Boomtowns von West Texas und ist eine moderne Geschichte über die Suche nach dem Glück in der Welt der Ölbohrinseln. Basierend auf dem bemerkenswerten 11-teiligen Podcast "Boomtown" ist die Serie eine Geschichte über Raufbolde und wilde Milliardäre, die einen Boom anheizen, der so groß ist, dass er unser Klima, unsere Wirtschaft und unsere Geopolitik umgestaltet.Die neue Serie wird derzeit in und um Fort Worth, Texas, gedreht und wird von Taylor Sheridan, David C. Glasser, David Hutkin, Ron Burkle, Bob Yari, Christian Wallace, Geyer Kosinski, Michael Friedman und Stephen Kay produziert. Dan Friedkin und Jason Hoch, für Imperative Development LLC, und J.K. Nickell und Megan Creydt, für Texas Monthly, sind ebenfalls ausführende Produzenten. Peter Feldman fungiert als Co-Executive Producer.