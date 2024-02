Quotencheck

Im Januar und Februar 2024 wurden vier neue Episoden aufgezeichnet.

In den vergangenen zwölf Monaten entstanden insgesamt acht neue-Ausgaben, die Das Erste ausstrahlte. Hergestellt wird die Sendung mit Olaf Schubert, Torsten Sträter und Johann König im Kunstkraftwerk Leipzig vor einer kargen Kulisse. Die Premiere fand am 2. Mai 2020 beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) statt, inzwischen sind die Ausgaben auch im Ersten zu sehen.Am 11. Januar 2024 strahlte Das Erste auf dem 23.35-Uhr-Slot eine neue Ausgabe aus, in der Schubert, Sträter und König die Welt retten sollten. Aus diesem Grund bekamen sie Fragen von Zuschauern zugeschickt, die sie beantworten mussten. Die Premiere der neuen Runde sahen 0,94 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf enttäuschende 8,6 Prozent. Mit nur 0,21 Millionen jungen Gäste schnappte man sich immerhin gute 8,4 Prozent.Eine Woche später musste die Sendung pausieren, stattdessen lief die Comedy-Show am Samstagabend. Die AfD-Dokumentation am Donnerstag führte dazu, dass «Das Gipfeltreffen» am Samstag um 23.45 Uhr 1,05 Millionen Zuschauer holte. Der Marktanteil lag bei ernüchternden 7,7 Prozent. Immerhin fuhr man mit 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährigen den Bestwert der aktuellen Runde ein. Der Marktanteil beim jungen Publikum belief sich aber nur auf 5,9 Prozent.Am letzten Donnerstag im Januar verfolgten 0,83 Millionen Menschen ab drei Jahren «Das Gipfeltreffen», welches im Ersten zu 7,3 Prozent Marktanteil führte. Der Wert bei den jungen Menschen sackte auf 0,12 Millionen ab, der Marktanteil fiel auf enttäuschende 4,2 Prozent. Die vorerst letzte Folge schnappte sich noch 0,89 Millionen Zuschauer und verbuchte 7,7 Prozent Marktanteil. Mit 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren 5,5 Prozent möglich.«Das Gipfeltreffen. Schubert, Sträter und König retten die Welt» verzeichnete im Januar und Februar 2024 eine Reichweite von 0,93 Millionen Zuschauern, die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) rechnete eine Zuschauerbeteiligung von 7,9 Prozent Marktanteil aus – das ist selbst für Das Erste ein sehr schlechter Wert. Beim jungen Publikum fuhr man 0,18 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil belief sich auf 6,0 Prozent.Die im Juni und Juli ausgestrahlte Staffel lief deutlich erfolgreicher. Zwar schalteten nur 0,86 Millionen Menschen ein, aber der Marktanteil war bei leicht unterdurchschnittlichen 9,7 Prozent. Mit erneut 0,18 Millionen jungen Zuschauern sicherte sich die blaue Eins einen Marktanteil von 8,7 Prozent. Kurzfristige Sorgen machen müssen sich die Fans der Sendung nicht machen, neue Folgen sollen noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden.