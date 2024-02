«Blue Bloods» wandert zu Sat.1 Gold

TV-News

Die 13. Staffel wird ab Anfang März 2024 als Free-TV-Premiere laufen.

Neuer Sendeplatz und ein neues Programm für die Krimi-Serie. Nachdem Kabel Eins am Samstagmorgen die Serie in Doppelfolgen als Free-TV-Premiere versendet hatte, läuft die 13. Staffel mit 21 Geschichten beim Sender Sat.1 Gold . Der Sender setzt ab Mittwoch, den 6. März 2024, auf die Serie.Eddie und Jamie kümmern sich um einen Fall von häuslicher Gewalt, der in Verbindung mit den Ermittlungen von Danny, Baez und Anthony steht. Dabei wird Jamie angeschossen und landet im Krankenhaus. Derweil mischen sich Frank und Erzbischof Kearns unter das Volk, um zu erfragen, wie die Bevölkerung zur Polizei steht. Erin bereitet ihre Kandidatur für das Amt der Bezirksstaatsanwältin vor und erhält unerwartete Unterstützung.Tom Selleck, Donnie Wahlberg, Will Estes und Amy Carlson spielen die Hauptrollen. Die Auftaktepisode schrieben Siobhan Byrne O’Connor und Kevin Wade, Regie führte Alex Zakrzewski. Am 20. November 2023 wurde bekannt gegeben, dass die vierzehnte Staffel die letzte sein würde. Die zweite Hälfte der Staffel, bestehend aus acht Episoden, soll im Herbst 2024 ausgestrahlt werden.