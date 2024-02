Dauerbrenner «King of Mask Singer»

International

Seit über acht Jahren flimmert die Unterhaltungsshow mit vielen Stars über die südkoreanischen Bildschirme.

Der Fernsehsender MBC TV hat inhouse die Fernsehshowgeschaffen, die dank des amerikanischen Senders FOX, der ein paar Stellschrauben veränderte, auch in Westeuropa Fuß fassen konnte. Denn im Gegensatz zur deutschen und amerikanischen Show gibt es in Südkorea keine richtigen Staffeln. Stattdessen kommt es zu Duellen, bei denen der unterlegende „Star“ dann demaskiert wird. Man kann es kaum glauben, aber der Sonntagvorabend gehört der Gesangsshow.Die ersten Folgen verzeichneten in Südkorea zunächst 9,9, 8,7 und 10,7 Prozent Marktanteil. Im September 2015 wuchsen die Marktanteile auf 14,1, 13,2 und 12,6 Prozent. Klar, die Reichweiten und Marktanteile sind nach über 400 Folgen rückläufig. Auch die Sendezeit wurde verschoben, seit September 2022 kommt das Format sonntags von 18.05 bis 19.55 Uhr.In Australien verzeichnete die fünfte Staffel vonhohe Zuschauerzahlen. Das Land mit knapp rund 26 Millionen Einwohnern erreicht am Montag und Dienstag im September, Oktober und November 2023 bis zu 0,965 Millionen Zuschauer. Das Finale, das am 7. November gesendet wurde, hatte 0,51 Millionen Live-Zuschauer im ersten Part und 0,59 Millionen im zweiten Teil. Die australische Singer-Songwriterin Dami gewann die fünfte Staffel, eine sechste Runde ist schon angekündigt.In Brasilien ist erst kürzlich die vierte-Staffel gestartet. Dort wird das Format von Iveta Sangalo und Kenya Sade präsentiert. Taís Araújo, Sabrina Sato, José Loreto und Paulo Vieira sitzen im Panel der aktuellen Staffel, die TV Globo am Sonntagnachmittag um 15.45 Uhr ausstrahlt. Die Premiere verfolgten 13,2 Millionen Zuschauer. Im vergangenen Jahr waren „nur“ 9,3 Millionen Menschen dabei. Die erste Staffel, damals noch im August 2021, erreichte im Schnitt 19,44 Millionen Zuschauer.Im Kolumbien sicherte sich Canal RCN die Rechte. Dort war das Format eher wie die südkoreanische Show aufgebaut. Die von Piter Albeiro moderierte Sendung war zwischen 9. Oktober und 23. Januar 2022 zu sehen und startete mit über neun Millionen Zuschauern. Doch bereits nach wenigen Wochen fielen die Werte auf drei Millionen Zusehende, sodass die Show nicht mehr fortgeführt wurde.Beachtlich waren die Werte des Senders MTV3, der die Show in Finnland auf die Beine stellte. Im Herbst 2023 sahen 0,67 Millionen Menschen die Premierenfolge, die dritte Ausgabe hatte schon 0,72 Millionen Zuschauer. Mitte des Monats fiel das Ergebnis auf 0,48 Millionen Zuschauer. Das Finale sicherte sich 0,72 Millionen Zuschauer. Damit stieg das Ergebnis leicht an.Eine sechste-Staffel ist in Frankreich schon so gut wie sicher. Die fünfte Runde erreichte im Durchschnitt 3,23 Millionen Zuschauer im Frühsommer 2023. Der Fernsehsender TF1 hat die Show vom Dienstag auf den Freitagabend gelegt. Auf dem früheren Time-Slot sahen nur noch 2,9 Millionen Menschen zu, die erste Runde hatte 5,23 Millionen Zuschauer.In Deutschland sind die Reichweiten von «The Masked Singer» rückläufig. Zahlreiche internationale Ausgaben senden keine zwei Staffeln pro Jahr, sondern lediglich eine. Länder wie Frankreich, Schweden oder Brasilien haben deutlich mehr Stars pro Staffel eingekauft, sodass man am Stück mehr Episoden herstellen kann.