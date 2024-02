HGTV verlängert «Bargain Block»

US-Fernsehen

Außerdem wird man das Spin-Off «Bargain Block New Orleans» herstellen.

HGTV hat eine neue Staffel mit zehn Episoden seiner erfolgreichen Renovierungsserieaus Detroit bestellt und grünes Licht für eine fünfteilige Spin-Off-Seriegegeben, die im Big Easy spielt. In beiden Serien spielen die Renovierungsexperten und Partner Keith Bynum und Evan Thomas die Hauptrolle, die in zwei kultigen amerikanischen Städten ein Haus nach dem anderen renovieren. Die Erstausstrahlung der Serien ist für Herbst 2024 geplant.«Bargain Block» folgt dem Paar, das mehrere heruntergekommene Häuser in einem einzigen Viertel kauft und sie bis auf die Grundmauern saniert. Mit der Unterstützung ihrer Freundin, der Immobilienexpertin Shea Hicks-Whitfield, die schon seit langem in Detroit lebt, schafft das Duo erschwingliche, stilvolle und komplett eingerichtete Häuser, die ideal für Erstkäufer sind.Mit «Bargain Block New Orleans» werden Keith und Evan ihr erfolgreiches Geschäftsmodell über den Winter in den Süden bringen, um Gemeinden dabei zu helfen, verlassene Häuser in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Die geschichtsträchtige Stadt stellt das Ehepaar vor einzigartige Herausforderungen bei der Restaurierung, z. B. die Beseitigung von Hurrikanschäden, Bienenbefall und strenge Bauvorschriften, die sich von denen in Detroit deutlich unterscheiden. Glücklicherweise ist Shea immer nur einen Anruf oder einen kurzen Flug entfernt, um Keith und Evan bei kniffligen Geschäftsentscheidungen zu helfen, ebenso wie ein paar neue Freunde vor Ort, die dem Duo helfen werden, sich in den wilden Gefilden der Stadt zurechtzufinden."Millionen von Renovierungsbegeisterten haben drei Staffeln lang Keith, Evan und Sheas Leidenschaft für die Verschönerung der Detroiter Gemeinden in «Bargain Block» verfolgt, was die Sendung zu einem starken Quotenbringer für den Sender gemacht hat", so Loren Ruch, Head of Content, HGTV. "Wir wissen, dass ihre Legionen von Fans ihnen nach New Orleans folgen wollen, um zu sehen, wie sie diese einzigartige Stadt umgestalten und erhalten."