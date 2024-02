HGTV startet «Fixer to Fabulous: Italinao»

US-Fernsehen

Das neue Format, das in Italien spielt, feiert am 12. März Premiere.

In der neuen HGTV-Seriereisen die «Fixer to Fabulous»-Stars Dave und Jenny Marrs von ihrer Heimatstadt Bentonville, Arkansas, in die toskanische Landschaft Italiens, um eine große Villa für langjährige Freunde zu renovieren. In der sechsteiligen Staffel, die am Dienstag, den 12. März um 20.00 Uhr ausgestrahlt wird, begleiten die Marrs, die Italien zum ersten Mal als frisch verheiratetes Paar besuchten, eine monumentale Restaurierung des jahrhundertealten Anwesens. Inspiriert von der reichen Geschichte, den sanften Hügeln und den üppigen Olivenhainen der Region, werden Dave und Jenny auf die Hilfe lokaler Bauherren, Architekten und Handwerker zurückgreifen, um die historischen Bauvorschriften zu erfüllen und authentische Materialien wie handgefertigte Terrakottafliesen, Olivenholzböden und Carrara-Marmor zu beschaffen. Um diese gigantische Renovierung über die Ziellinie zu bringen, brauchen sie all ihren Mut, ihre Entschlossenheit und ihr Bauwissen, um Sprachbarrieren, monatelange Verzögerungen, Budgetbeschränkungen, drohende Fristen und einen immensen Druck zu überwinden."Es war schon immer ein Traum, ein Haus in Italien zu renovieren", sagt Dave. "Aber es ist sehr überwältigend", fügt Jenny hinzu. "Es handelt sich um ein 200 Jahre altes Haus in einem fremden Land, und wir können nicht unbegrenzt nach Italien reisen, wenn wir unser Geschäft und unsere Kinder zu Hause haben. Ich hoffe nur, dass wir nicht mehr abbeißen, als wir bauen können."In der ersten Folge treffen sich Dave und Jenny mit ihren langjährigen Freunden Pierre und Rebecca, die ihre Ersparnisse investieren, um die in die Jahre gekommene Villa in eine charmante Ferienunterkunft für Touristen zu verwandeln. Als die Abrissarbeiten beginnen, stoßen die Marrs auf eine Reihe von Herausforderungen, darunter ein plötzlicher Schneesturm, Verzögerungen bei den Genehmigungen und Baubeschränkungen.