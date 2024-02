Hulu besetzt «Prom Dates»

US-Fernsehen

Die Coming-Of-Age-Komödie soll schon dieses Frühjahr online gehen.

Julia Lester und Antonia Gentry haben sich der Besetzung vonangeschlossen, während Kenny Ridwan, JT Neal, Jordan Buhat, Zión Moreno, Terry Hu, John Michael Higgins und Chelsea Handler in Nebenrollen zu sehen sein werden. Aus der Zusammenarbeit von American High mit Hulu Originals sind sieben von Kritikern und Konsumenten gleichermaßen gelobte Originalfilme hervorgegangen.«Prom Dates» folgt den besten Freundinnen Jess und Hannah, die im Alter von 13 Jahren einen Pakt geschlossen haben, um den perfekten Abschlussball zu feiern. Trotz der bevorstehenden Veränderungen, die das College in den nächsten vier Jahren mit sich bringen wird, sind die beiden fest entschlossen, ihren Abschlussball-Pakt einzuhalten. Doch nur 24 Stunden vor dem großen Ereignis gerät alles aus den Fugen, als sie mit all ihren Verabredungen Schluss machen. Jess und Hannah bleibt nur eine Nacht, um neue Dates zu finden und ihre Highschool-Fantasien auszuleben.Der Spielfilm wird von Kim O. Nguyen («The Other Two», «Never Have I Ever») inszeniert und von D.J. Mausner («Baroness Von Sketch Show») geschrieben. Produzenten sind Jeremy Garelick, Will Phelps und Molle DeBartolo für American High, Kevin Hart, Bryan Smiley und Luke Kelly-Clyne für Hartbeat und Mickey Liddell und Pete Shilaimon für LD Entertainment. Ausführende Produzenten sind Kevin Healey und Thai Randolph für Hartbeat, Michael Glassman für LD Entertainment sowie D.J. Mausner und Andrew Reyes. Jason Zaro fungiert als Co-Produzent für Hulu und Axelle Azoulay als Associate Producer.