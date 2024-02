Peacock veröffentlicht «Pathological»

US-Fernsehen

In dem neuen Dokumentarfilm soll Joran van der Sloot vorgestellt werden.

wird am 27. Februar auf Peacock ausgestrahlt und beleuchtet anhand seltener Interviews und neuer Erkenntnisse Joran van der Sloots lebenslanges Muster von Gewalt und pathologischen Lügen, Jahre nachdem er die Amerikanerin Natalee Holloway und die Peruanerin Stephany Flores brutal ermordet hat.Der Dokumentarfilm enthält Interviews mit Matthew Holloway (Natalee Holloways Bruder), Eva Pacohuanaco (Joran van der Sloots Freundin), Ricardo Flores (Stephany Flores' Vater), Adeli Abad Marchena (Nachtportier, Hotel TAC), Captain Juan Callan (peruanische Nationalpolizei a.D.), Claire Fierman (Natalee Holloways enge Freundin), John Q. Kelly (Anwalt von Beth Holloway) und anderen.Durch seltene Interviews mit Familienmitgliedern der Opfer, Augenzeugen und Experten für kriminelles Denken enthüllt dieser Dokumentarfilm neue Erkenntnisse darüber, wie Joran van der Sloots lebenslanges Muster von Gewalt und pathologischen Lügen zum Tod zweier junger Frauen führt. Nur wenige Mörder haben jemals wieder gemordet, nachdem sie durch einen anderen Mord berühmt geworden sind, aber am fünften Jahrestag des Verschwindens von Natalee Holloway ermordet Joran die 21-jährige Stephany Flores in Peru. Beunruhigenderweise wird seine Reise dorthin mit Geld finanziert, das er von Natalee Holloways Mutter Beth erpresst hat, nachdem er ihr fälschlicherweise versprochen hatte, für einen bestimmten Preis den Aufenthaltsort von Natalees Leiche zu verraten. Im Jahr 2023 - 18 Jahre nach Natalees Verschwinden - bekommt Beth Holloway endlich ihren Tag vor Gericht mit Joran, der zum ersten Mal zugibt, dass er ihre Tochter ermordet hat. Sein Geständnis bringt der Familie von Natalee den lang ersehnten Trost, aber Jorans Geschichte von Betrug und Manipulation lässt einige die Details seiner neuesten Geschichte in Frage stellen.