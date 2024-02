Interview

«Druck»-Regisseurin Shirel Peleg hat nun für Netflix den Spielfilm «Die Liebeskümmerer» umgesetzt. Im Quotenmeter-Gespräch erzählt 38-Jährige von der Geschichte.

Die Abonnenten könne sich auf eine Liebesgeschichte über zwei Protagonisten mit Lebenserfahrung, die wieder lernen müssen zu vertrauen um lieben zu dürfen.Skeptisch sein ist an sich nichts Schlimmes. Skeptische Journalisten sind ein wichtiger Bestandteil unsere Gesellschaft. Schwierig wird es, wenn man zynisch wird, und das ist unser Protagonist (Karl) geworden. Zynisch über die Möglichkeit, Liebe zu finden. Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht viele Singles in Karls Alter sich mit Karl identifizieren können.Der Film und das Buch haben miteinander nicht viel zu tun. Die Hauptfigur in dem Film ist eine Frau, die eine Liebeskummer Agentur leitet und selber mit dem Thema zu kämpfen hat. Außerdem ist die Handlung im Film fiktional.Selbstverständlich! Valentinstag ist die perfekteste Gelegenheit, sich eine RomCom zu gönnen.Ich persönlich noch nicht, aber ich weiß von vielen Kolleg*Innen, dass das letzte Jahr nicht so einfach war. Nach so viele Jahren des Wachstums ist es nicht einfach, wenn plötzlich Vieles langsamer wird.Ja! Das ist das Schönste an Netflix, die Vielfalt an Sprachen und Kulturen, die man erleben darf.ist ab sofort bei Netflix streambar.