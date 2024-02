PBS setzt auf «Leonarda Da Vinci»

US-Fernsehen

Ein neuer Zweiteiler wird Mitte November ausgestrahlt.

, ein neuer, zweiteiliger, vierstündiger Dokumentarfilm unter der Regie von Ken Burns, Sarah Burns und David McMahon wird am 18. und 19. November um 20:00 Uhr auf PBS, PBS.org und der PBS App ausgestrahlt, wie PBS bekannt gab.Der Film, der das Leben und Werk des Universalgelehrten Leonardo da Vinci aus dem 15. Jahrhundert erforscht, ist Burns' erstes nicht-amerikanisches Thema. Er markiert auch einen bedeutenden Wandel im Filmstil des Teams, das unter anderem geteilte Bildschirme mit Bildern, Video und Ton aus verschiedenen Epochen verwendet, um Leonardos Kunst und wissenschaftliche Erkundungen weiter zu kontextualisieren. «Leonardo da Vinci» untersucht, wie der Künstler künftige Generationen beeinflusst und inspiriert hat, und findet in seiner überragenden Vorstellungskraft und seinem tiefgründigen Intellekt die Grundlage für eine Diskussion, die wir auch heute noch führen: welche Beziehung haben wir zur Natur und was bedeutet es, ein Mensch zu sein.Die Musikerin und Komponistin Caroline Shaw hat für den Film Originalmusik aufgenommen, die vom Attacca Quartett, Sō Percussion und Roomful of Teeth gespielt wird. Die Stimme von Leonardo wird von dem italienischen Schauspieler Adriano Giannini gelesen. Keith David fungiert als Erzähler des Films.Vor dem reichhaltigen und dynamischen Hintergrund des Italiens der Renaissance, einer Zeit des Skeptizismus und des Freidenkertums, der regionalen Kriege und religiösen Umwälzungen, erweckt «Leonardo Da Vinci» die überragenden Leistungen des Künstlers durch seine umfangreichen persönlichen Notizbücher, primäre und sekundäre Berichte über sein Leben und Interviews mit modernen Wissenschaftlern, Künstlern, Ingenieuren, Erfindern und Bewunderern zum Leben."Keine einzelne Person kann unsere kollektiven Bemühungen, die Welt und uns selbst zu verstehen, erklären", sagte Ken Burns. "Aber Leonardo hatte ein einzigartiges Forschungsgenie, unterstützt durch seine außergewöhnlichen Fähigkeiten als Künstler und Wissenschaftler, das uns hilft, die natürliche Welt, von der wir ein Teil sind, besser zu verstehen und mehr zu schätzen, was es bedeutet, lebendig und menschlich zu sein."